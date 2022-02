Remo confirma contratação de lateral-esquerdo Leonan para temporada 2022

O Remo anunciou na tarde desta terça-feira (15) a contratação do lateral-esquerdo Leonan como reforço para a temporada 2022. O defensor, que está em Belém desde a última segunda-feira (14), já treinou com os demais atletas do elenco no estádio Baenão.

Em entrevista ao site oficial do clube, Leonan comentou sobre as expecitativa de vestir a camisa azulina.

"Muito feliz e grato pela oportunidade de atuar no Rei da Amazônia, time de muita tradição e com uma torcida fantástica. Que possamos fazer um excelente ano juntos e alcançar os nossos objetivos."

O lateral de 26 anos está desde segunda na capital do Pará, onde realizou exames médicos. Apesar disso, ainda não há certeza se o jogador será relacionado para o jogo contra o Bragantino, marcada para a próxima quarta-feira (16).

Segundo apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, a ida de Leonan para Bragança depende do resultado dos exames médicos, realizados pelo jogador na última segunda-feira (14). Caso os testes não saiam a tempo, o atleta ficará no Baenão fazendo atividades de fortalecimento muscular e será relacionado apenas para o clássico de domingo (20), contra o Paysandu.

Conheça o novo reforço azulino

Natural de Engenho Velho-RS, Leonan chega à capital do Pará com o aval do executivo de futebol Nei Pandolfo, com quem trabalhou em 2020 no Santa Cruz-PE. Na atual temporada, o atleta, que pertencia a Portuguesa-RJ, não jogou nenhuma partida. Além disso, ele acumula passagens pelo Marcílio Dias-SC, Atlético-MG, Botafogo-SP, Avaí-SC e Fortaleza-CE - onde foi campeão brasileiro da Série B em 2018.

O lateral-esquerdo é a primeira das três contratações que o Remo pretende realizar até o final do Parazão. Conforme foi apurado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Leão ainda planeja trazer um meia e um ponta. Entre esses dois atletas, pelo menos um deve ser apresentado até a sexta-feira (18).