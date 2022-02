Emprestado pelo Remo, meia da base é regularizado e pode estrear pelo Amazônia no Parazão

O jogador Cauã Ramires, de 17 anos, Campeão Paraense Sub-17 pelo Clube do Remo, já poderá atuar pelo Amazônia neste Parazão. Emprestado pelo Leão Azul, o jogador já treinava com o elenco do Sapo Doido, porém, sua regularização foi confirmada nesta semana.

O nome do jovem jogador foi publicado ontem (14), no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está apto para atuar pelo novo clube. Cria das categorias de base azulina, ele ganhou destaque no Parazão Sub-17 de 2021, conquistando o título em cima do Paysandu, no Estádio da Curuzu.

Cauã Ramires possui contrato com o Leão Azul paraense até o final de 2023 com multa rescisória de R$1 milhão. O jogador teve passagens por empréstimos também pela base do Cruzeiro-MG e do Ceará-CE.

O Amazônia é o caçula da elite do futebol paraense e faz parte do grupo A da competição. Atual campeão da Segundinha, o Sapo Doido não vem bem na Primeira Divisão. A equipe é a lanterna geral com apenas um ponto, é o único clube que ainda não venceu e luta contra o rebaixamento. O próximo jogo da equipe é contra o Independente de Tucuruí, quinta-feira (17), às 18h, no Estádio Rosenão, em Parauapebas (PA).