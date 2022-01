Promovido da base para o profissional, volante do Remo afirma: 'Vou mostrar serviço'

Com 17 anos, o volante Solano vai participar pela primeira vez do elenco profissional do Remo. Ele chegou ao clube com 14 anos, ainda quando era atleta do futsal. Depois, com a ajuda de Netão, que hoje é coordenador técnico do clube, passou para o futebol de campo. O menino que é considerado uma promessa azulina falou sobre a expectativa de jogar no time profissional do Leão.

“Che3guei no clube com 14 anos. Através do futsal. E o Netão foi fundamental para fazer essa transição para o campo. Sei que vou mostrar serviço e dar o melhor no treino. Os jogadores experientes estão me ajudando. O Marlon, Uchâo, entre outros. Eles conversam comigo e explicam como funciona”, comenta o volante que está em Parauapebas junto com os demais atletas realizando a pré-temporada azulina.

Agenda

O primeiro jogo do Remo na temporada 2022 será no dia 27 de janeiro (quinta-feira), às 20 horas, no Baenão, contra o Amazônia Independente pela 1ª rodada do Campeonato Paraense. O jogo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.