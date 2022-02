Parazão: Destaque do Remo, volante Pingo está fora da partida contra o Bragantino

Um dos destaques do Remo no início do Campeonato Paraense, o volante Pingo está de fora do jogo contra o Bragantino, que vai ocorrer nesta quarta-feira (16), no estádio Diogão, em Bragança. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino.

Segundo a apuração, o volante não fez parte da delegação remista que viajou para o nordeste do estado. A decisão de manter Pingo longe do time titular foi da comissão técnica, que preferiu poupar o jogador para o clássico contra o Paysandu, marcado para o próximo domingo (20).

Vale destacar que Pingo começou como titular em todas as partidas do Remo no Parazão até então. Nos quatro primeiros jogos, o volante jogou ao lado de Uchôa. No entanto, no último duelo, contra a Tuna, o jogador atuou com Paulinho Curuá.

Remo e Bragantino se enfrentam a partir das 15h30, no estádio Diogão, no nordeste do Pará. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.