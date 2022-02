Goleiro Victor Lube 'fecha' o gol contra o Remo e comemora boa fase da Tuna Luso

Talvez o grande responsável pelo empate amargo que os tunantes impuseram sobre o Clube do Remo, no último domingo (13), em pleno Baenão, tenha sido o goleiro Victor Lube. Além de ter sido bastante acionado, com direito a defesas mirabolantes, o arqueiro luso mostrou serenidade, boa saída de bola e já se firmou como grande nome da defesa lusa.

É a primeira competição do arqueiro, natural de Minas Gerais, em solo paraense. Em um primeiro momento, o atleta, como todos que vêm ao Pará disputar o estadual, enxergou o nível técnico em segundo plano. O primeiro, como sempre, é a raça, devido a qualidade dos gramados e o período de intensa chuva que ronda a região.

“Eu nunca tinha vindo para o norte do país, é a primeira vez aqui no Pará. A principal diferença que notei é que o campeonato é muito disputado, tem muita entrega, com muita bola aérea. A vontade é sempre o principal fator em todos os jogos, até pelas condições de jogo”, ressalta o jogador, que tem recebido bastante apoio dos companheiros, na disputa por uma vaga entre os titulares do técnico Emerson Almeida.

Embora o retrospecto não seja tão regular nos demais jogos – em cinco partida sofreu sete gols – no clássico contra o Remo, Lube simplesmente fechou o gol, emperrando várias oportunidades dos azulinos abrirem o placar. A exposição elogiada o fez, inclusive, ganhar o título de melhor jogador da partida. “Já tinha sido eleito craque do jogo em outras oportunidades. Construí a maior parte da minha carreira em Minas e em alguns clubes me destaque bastante. Espero poder continuar contribuindo para a Tuna”.

Dos três jogos restantes na primeira fase, em dois deles a Tuna Luso vai jogar em casa, com o apoio da torcida. Para o arqueiro, é a chance de aprimorar o time, evitando desperdícios como ocorrido em outras partidas. “Eu acredito que o começo não foi como o esperado, principalmente contra o Águia, que poderíamos ter tido a vitória. Mas a boa fase são frutos do trabalho e estamos trabalhando sem folga, treinando muito. Daí vem a boa fase”, encerra. Atualmente, a Tuna Luso é líder do grupo B, com oito pontos, dois a mais que o vice, Bragantino.