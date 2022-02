Árbitro denuncia vice-presidente do Remo por xingamentos em partida contra a Tuna, pelo Parazão

O vice-presidente do Remo, Marcelo Carneiro, foi citado nominalmente pelo árbitro Gustavo Ramos Melo na súmula da partida contra a Tuna, pela quinta rodada do Parazão. Segundo o juiz, o dirigente remista invadiu o campo de jogo e fez xingamentos à comissão de arbitragem.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a assessoria de comunicação do Remo em busca de um posicionamento. No entanto, ainda não obteve resposta.

Na súmula, Gustavo Ramos Melo relata que, após o término da partida, o vice-presidente azulino entrou no gramado do estádio Baenão e proferiu ofensas ao juiz. O árbitro diz que foi chamado de "safado" e "vagabundo" por Marcelo Carneiro.

"Você é um safado! Precisa aprender a regra do jogo, c......! Foi pênalti que tu não marcou, safado! Vai te f...., c......! Vagabundo!", relata a súmula.

Ainda no documento, Gustavo Ramos Melo disse que o vice-presidente precisou ser contido por demais membros da diretoria azulina e retirado do campo de jogo.

Por conta dos xingamentos, o Remo pode ser punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). A multa pelo comportamento inadequado vai, segundo o artigo 243 do TJD, de R$ 100 a R$ 100 mil, com suspensão de 15 a 90 dias.