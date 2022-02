Bonamigo lamenta empate sem gols entre Remo e Tuna pelo Parazão: 'merecíamos sorte melhor'

O técnico do Remo, Paulo Bonamigo, cometou o empate azulino sem gols com a Tuna, pela quinta rodada do Campeonato Paraense 2022. Segundo o treinador, o Leão merecia "sorte melhor" no clássico contra a Águia Guerreira. Ele afirma que o clube criou chances suficientes para sair de campo com resultado positivo.

"No segundo tempo, controlamos todos os 45 minutos e merecíamos sorte melhor. Faltou uma melhor tomada de decisão no último terço, mas isso é normal pra um elenco que ainda está se conhecendo. Foram apenas quatro jogos juntos e nossas janelas pra treinos são curtas. Emendamos sempre jogo, concentração e viagens", disse Bonamigo.

O treinador também falou sobre as mudanças no time tiular, feitas antes do início da partida. Segundo Bonamigo, as entradas de Everton Sena e Paulinho Curuá ocorreram para dar rodagem ao elenco, já de olho no clássico Re-Pa do próximo final de semana.

"O Everton veio pra ganhar minutagem. É um zagueiro bom e que vem precisando de ritmo de jogo. Já o Paulinho entrou para econimizar o Uchôa. Sabemos que aquela função gera desgaste, ainda mais devido aos gramados pesados. Temos um jogo importante no domingo e precisamos preservar jogadores.

O Remo volta a campo pelo Parazão na quarta-feira (16), contra o Bragantino. A partida, que será realizada às 15h30, no estádio Diogão, em Bragança, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.