Técnico do Paysandu e jogadores de Remo e Tuna danificam placas com chutes e são citados em súmula

Mesmo com o técnico Márcio Fernandes falando que gostou do desempenho do Paysandu diante do Tapajós, no empate em 0 a 0, o comandante bicolor foi citado na súmula da partida, pelo árbitro assistente Leory Rodrigues Pereira, de ter danificado uma placa de publicidade com um chute.

Em súmula divulgada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), o assistente 2 da partida relatou:

“Eu, Leory Rodrigues Pereira, árbitro assistente 2, informo que nos acréscimos do segundo tempo, o técnico Márcio Fernandes, da equipe do Paysandu, desferiu um chute na placa de publicidade do ‘Banpará’, danificando a mesma, após insatisfação com seu ataque”.

A situação de danificar placas publicitárias ocorreu também no jogo Remo 2 a 1 Tapajós, na quarta rodada, no Baenão. Os jogadores Felipe Gedoz e Veraldo, ambos do Remo, danificaram as placas com chutes.

Já no clássico Remo 0 x 0 Tuna, no domingo (13), no Baenão, o jogador Alexandre e o médico, ambos da Tuna, também danificaram uma das placas com chutes.

Em conversa com a equipe de O Liberal, a presidente interina da FPF, Graciete Maués, informou que tudo isso será apurado e que será “justa na aplicação das medidas em relação ao caso”. Pedimos um posicionamento aos três clubes e o Paysandu informou que não irá emitir nota sobre o caso. Até o momento Remo e Tuna não se pronunciaram.