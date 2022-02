Paysandu: após perder pênalti, atacante Marcelo Toscano pede desculpas em rede social

O atacante bicolor Marcelo Toscano teve uma manhã de domingo difícil. O jogador teve várias chances de marcar na partida contra o Tapajós, no Estádio do Souza, pela quinta rodada do Parazão, mas não balançou a rede e ainda perdeu um pênalti. Em uma postagem em sua conta no Instagram, Toscano pediu desculpas, citou o horário do jogo e que as coisas irão mudar.

Contratado como a referência do ataque bicolor em 2022, Marcelo Toscano ainda não balançou a rede vestindo a camisa do Papão. São quatro jogos sem gols as chances perdidas contra o Tapajós fez o jogador “desabafar” na web.

“Foi um daqueles dias do futebol que nada deu certo. Peço desculpas à toda torcida Bicolor, saibam que estou muito chateado comigo mesmo, me cobro muito, mas uma coisa é certa, nunca irei desistir, pois sou persistente e sei que na hora certa as coisas vão acontecer”, escreveu.

O jogador citou o horário da partida e agradeceu aos companheiros o apoio e já visa a partida contra o Itupiranga, na próxima quarta-feira (16), às 10h, na Curuzu.

“Parabéns ao grupo todo, pois não é fácil jogar esse horário e nossa equipe a cada jogo que passa está evoluindo. Quarta-feira feira tem mais e vamos buscar esses três pontos para a nossa sequência”, publicou.

Atacante Marcelo Toscano recebeu o apoio dos companheiros de time ao fim da primeira etapa (Igor Mota / O Liberal)

Aos 36 anos, Marcelo Toscano estava jogando a Série A do Campeonato Brasileiro pelo América-MG, equipe que conquistou vaga na pré-Libertadores. O atacante teve passagens por vários clubes do Brasil e jogou no futebol suíço, português, coreano e japonês.