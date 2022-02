Paysandu domina, Toscano perde pênalti e Papão fica no empate com o Tapajós pelo Parazão; veja

Um dos jogos de destaque da quinta rodada do campeonato Paraense 2022 foi Tapajós x Paysandu, que duelaram na manhã deste domingo (13), no Estádio do Souza, em Belém. Boto x Papão fizeram um jogo movimentado, com domínio do Paysandu, mas as equipes não conseguiram balançar as redes e a partida terminou empatada em 0 a 0.

CONFIRA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

Assista aos melhores momentos da partida

O Paysandu teve mais de 20 escanteios, chances de todos os lados, mas a equipe bicolor não conseguiu ultrapassar a "muralha" Jader. O goleiro do tapajós fez várias defesas, uma delas no pênalti batido por Marcelo Toscano, no final do primeiro tempo.

Sem alguns jogadores

O Paysandu entrou em campo sem algumas peças importantes. Bileu, Dioguinho, Christian e Henan estão tratando de lesões e o destaque do time, o meia Ricardinho, foi poupado. Contra o Tapajós, o goleiro Thiago Rodrigues, ex-Remo, apareceu pela primeira vez no banco de reservas do Papão, após contusão.

No jogo

No calor da manhã de Belém, o Paysandu se impôs desde o início, teve as melhores chances da partida, mas a falta de pontaria e o bom desempenho do goleiro do Tapajós atrapalharam os planos bicolores. Igor Carvalho apareceu bastante pela direita, apoiando e foi por lá as melhores chances do Paysandu.

Não atacou

Por outro lado o Tapajós pouco fez durante a primeira etapa. Comandando pelo preparador de goleiros Jorgeney, se manteve na defensiva o tempo todo. O novo técnico Júnior Amorim acompanhou o jogo da arquibancada e chegou a dar orientação pelo alambrado, mas na primeira etapa o Boto foi nulo e não ofereceu perigo ao gol defendido pelo goleiro Elias.

Marcelo Toscano

A grande contratação do ataque bicolor até o momento para a temporada perdeu o duelo contra o goleiro Jader. Foram pelo menos três chances no primeiro tempo em que ele passou nas defesas do arqueiro. Aos 49 minutos Marlon foi derribado na área e o árbitro Andrey da Silva e Silva assinalou pênalti. Toscano foi para a bola e cobrou no canto esquerdo, Jader acertou o canto e no rebote, o próprio Toscano escorrega e chuta errado pela linha de fundo. Na saída do intervalo o atacante bicolor foi para o vestiário bastante chateado e recebeu o apoio dos companheiros de time ainda em campo.

Atacante Marcelo Toscano recebeu o apoio dos companheiros de time ao fim da primeira etapa (Igor Mota / O Liberal)

Segundo tempo

Na volta do intervalo o Tapajós mexeu na equipe e o atacante Baloteli entrou em campo, dando mais movimentação à equipe. Nos primeiros minutos o Boto teve duas boas chances para abrir o placar, uma com Otávio, que roubou a bola na saída do Paysandu e chutou, a bola desviou na zaga e saiu e outra com Debú, ex-Paysandu, que recebeu na esquerda, avançou e chutou forte, a bola passou perto da trave esquerda de Elias.

Mudanças

O técnico Márcio Fernandes também tratou de mexer no time, tirando o estreante Mikael para a entrada do atacante Danrlei. Yure, Alex Silva e Patrick Brey também foram para o jogo nos lugares de Dênis Pedra, Robinho e Marcelo Toscano O Papão “ganhou oxigênio” e foi para acima, criaram oportunidades, mas esbarram em Jader. Nos acréscimos o zagueiro Marcão cabeceou no ângulo e o goleiro do Tapajós fez o “último milagre” da partida.

Goleiro Jader foi o nome do jogo (Igor Mota / O Liberal)

Panorama

Com o empate o Papão deixou de ser a equipe 100% na competição e agora soma 10 pontos e é líder absoluto do grupo A. Já o Boto som um ponto importante, agora está com cinco na tabela, mas continua segurando a lanterna do grupo B.

Agenda

O próximo jogo do Paysandu é contra o Itupiranga, na quarta-feira (16), às 20h, na Curuzu. Já o Tapajós encara o Águia, em Marabá (PA), também na quarta, às 16h.

Ficha técnica – Tapajós 0 x 0 Paysandu – Quinta rodada do Parazão 2022

Local: Estádio Francisco Vasques (Souza) – Belém (PA)

Data: 13.02.2022

Horário: 9h30

Árbitro: Andrey da Silva e Silva

Assistentes: Luís Diego Nascimento Lopes e Leory Rodrigues Pereira

Renda: Não divulgada

Cartões amarelos: sem cartões

Tapajós: Jader; Amaral, Douglas, Otávio (Paulo Victor) e Júnior; Fernando Portel, Felipe Macena (Léo Santarém), Jackinha e Tharcio (Elenilson); Debú (Lucas Daian) e Kaikinha (Baloteli). Técnico: Jorgeney (interino)

Paysandu: Elias Curzel; Igor Carvalho, Marcão, Genílson e João Paulo; Dênis Pedra (Yure), Mikael (Danrlei) e José Aldo, Marlon, Robinho (Alex Silva) e Marcelo Toscano (Patrcik Brey). Técnico: Márcio Fernandes.