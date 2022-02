Postura do Paysandu agradou Márcio Fernandes, que elogiou atletas e criticou gramado do Souza

O empate em 0 a 0 contra a equipe do Tapajós, neste domingo (13), no Souza, em Belém, tirou do Papão o posto de time com 100% de aproveitamento, porém, a partida realizada pelos atletas bicolores agradou o técnico Márcio Fernandes, que elogiou os jogadores substitutos, já que o clube está com atletas no DM. Fernandes criticou também o gramado do Souza.

“Realmente foi um jogo de ataque contra a defesa, nossa equipe jogou o tempo todo no campo adversário, criamos muito, mas não fomos felizes nas finalizações, tivemos chances, perdemos um pênalti, mas a equipe está de parabéns por tudo que mostrou, teve uma superioridade grande, em um campo ruim e o espírito de luta foi muito bom”, disse.

VEJA MAIS

Mesmo com desfalques, o técnico bicolor gostou do que viu e citou jogadores que substitutos que atuaram e citou a importância de um elenco forte e competitivo no campeonato.

“Os jogadores substitutos corresponderam, o Mkael entrou muito bem, o Dênis Pedra estava bem ali no meio, o Robinho fez umas jogadas boas então eles corresponderam. Lógico que os jogadores que saíram fazem falta, mas os que entraram não deixaram a desejar”, falou.

DM

O comandante bicolor terá uma conversa com membros do departamento médico bicolor para saber as situações de alguns atletas para a partida contra o Itupiranga, na próxima quarta, principalmente Dioguinho e Christian, que estão fora desde o jogo diante do Caeté.

“Ainda não sabemos sobre retornos de atletas, vamos conversar com o departamento médico, não foram contusões banais. Iremos observar as reações e recuperações deles para saber se terão condições de jogo”, comentou.

Apoio

Márcio Fernandes elogiou a postura da diretoria ao realizar a promoção de dois ingressos por R$40 e espera a presença da Fiel bicolor contra o Itupiranga, na próxima quarta-feira (16), às 20h, na Curuzu.

“Foi uma ideia muito boa da nossa diretoria, peço o apoio da torcida, o time vem correspondendo e juntos somos mais fortes, contamos com a ajuda de vocês na Curuzu”, finalizou.