Destaque do Paysandu, Marcelo Toscano já jogou ao lado de astro da Seleção Brasileira

Marcelo Toscano foi apresentado com um dos grandes reforços do Paysandu para a temporada de 2022. Antes de vir ao Papão, o jogador estava no América-MG, clube que disputou a Série A e se classificou para a Libertadores no ano passado. Lá, Toscano atuou ao lado de grandes jogadores. O principal deles, talvez, seja o meia Richarlison, astro do Everton e jogador da Seleção Brasileira.

O encontro entre os atletas ocorreu em 2015. Na ocasião, Richarlison havia acabado de subir das categorias de base do clube e estava no primeiro ano como profissional. Já Toscano era um dos destaques do elenco que disputou a Série B daquele ano.

Em 2015, Toscano fez 37 partidas pelo Coelho, marcando 14 gols. Já Richarlison atuou em 24 jogos e balançou as redes nove vezes.

Os dois - Toscano e Richarlison - chegaram marcar gols juntos contra o Paysandu. Isso ocorreu na 34ª rodada da Segundona, quando o Coelho venceu o Papão por 3 a 1.

Na ocasião, Marcelo Toscano teve uma atuação de gala, marcando duas vezes e dando assistência para o gol de Richarlison. Yago Pikachu foi quem descontou para o Bicola.

Após a boa campanha na Série B, Toscano e Richarlison seguiram caminhos diferentes na temporada seguinte. Marcelo foi para o futebol sul-coreano, defender o Jeju United, enquanto o "Pombo" foi para o Fluminense.