Remo anuncia a saída do volante Paulinho Curuá

O Clube do Remo divulgou nesta quarta-feira (26) a saída do volante Paulinho Curuá, vendido para a Portuguesa de Desportos.

O clube mantém parte dos direitos econômicos do atleta. Paulinho Curuá chegou ao Remo em 2021, onde realizou 79 jogos e marcou um gol, além de conquistar os títulos do Campeonato Paraense, Copa Verde e o acesso para a Série B no ano passado.

O clube agradece ao jogador pelos seus serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira.