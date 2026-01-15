Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo anuncia a contratação do zagueiro Marllon, ex-Ceará

O defensor chega para compor o sistema defensivo azulino

O Liberal
Marllon chega para reforçar a defesa azulina em 2026. (Stephan Eilert/Ceará)

O Clube do Remo anunciou na tarde desta quinta-feira (15) a contratação do zagueiro Marllon, de 33 anos. O jogador chega para reforçar o setor defensivo azulino após rescindir contrato com o antigo clube, que tinha vínculo válido até dezembro deste ano.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Após o anúncio, o atleta demonstrou entusiasmo com o novo desafio. “Muito feliz pela oportunidade de vestir a camisa do Remo nesta temporada. Ansioso para encontrar o torcedor azulino em campo”, afirmou, em entrevista publicada no site oficial do clube.

Natural do Rio de Janeiro, Marllon iniciou a carreira profissional em 2012, após a conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Flamengo. Pelo time principal do clube carioca, disputou 16 partidas. Na sequência, foi emprestado e atuou por Boavista-RJ, Rio Claro, Santa Cruz, Capivariano, Atlético-GO e Ponte Preta.

Em 2018, o zagueiro foi contratado pelo Corinthians, onde permaneceu até 2020, período em que também teve passagens por empréstimo por Bahia e Cruzeiro. Posteriormente, defendeu o Cuiabá, clube pelo qual ganhou destaque e se consolidou como um dos principais nomes do elenco.

Em 2024, apesar do rebaixamento do time mato-grossense, Marllon seguiu para o Ceará, onde conquistou o Campeonato Cearense. Na Série A do Brasileiro, porém, perdeu espaço após a chegada de Marcos Victor. Ao todo, disputou 42 partidas pelo clube cearense, sendo 40 como titular.

Marllon é o sétimo reforço contratado para o setor defensivo do Leão Azul em 2026, atendendo a um pedido direto do técnico Juan Carlos Osorio. Antes dele, o elenco já contava com Klaus, Kawan, Thalisson, Léo Andrade, Tassano e Kayky Almeida.

