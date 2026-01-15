Remo anuncia a contratação do zagueiro Marllon, ex-Ceará O defensor chega para compor o sistema defensivo azulino O Liberal 15.01.26 16h33 Marllon chega para reforçar a defesa azulina em 2026. (Stephan Eilert/Ceará) O Clube do Remo anunciou na tarde desta quinta-feira (15) a contratação do zagueiro Marllon, de 33 anos. O jogador chega para reforçar o setor defensivo azulino após rescindir contrato com o antigo clube, que tinha vínculo válido até dezembro deste ano. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Após o anúncio, o atleta demonstrou entusiasmo com o novo desafio. “Muito feliz pela oportunidade de vestir a camisa do Remo nesta temporada. Ansioso para encontrar o torcedor azulino em campo”, afirmou, em entrevista publicada no site oficial do clube. Natural do Rio de Janeiro, Marllon iniciou a carreira profissional em 2012, após a conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Flamengo. Pelo time principal do clube carioca, disputou 16 partidas. Na sequência, foi emprestado e atuou por Boavista-RJ, Rio Claro, Santa Cruz, Capivariano, Atlético-GO e Ponte Preta. VEJA MAIS Imprensa argentina aponta acerto de Rafael Monti com o Remo Centroavante de 26 anos, destaque no Equador, está próximo do Baenão, mas clube ainda não oficializou a contratação Remo pode jogar em dias seguidos por competições distintas; FPF cita decisão dos clubes Conflito ocorrerá no início de fevereiro, em partidas contra o Águia, pelo Parazão, e Mirassol, pela Série A. Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A Em 2018, o zagueiro foi contratado pelo Corinthians, onde permaneceu até 2020, período em que também teve passagens por empréstimo por Bahia e Cruzeiro. Posteriormente, defendeu o Cuiabá, clube pelo qual ganhou destaque e se consolidou como um dos principais nomes do elenco. Em 2024, apesar do rebaixamento do time mato-grossense, Marllon seguiu para o Ceará, onde conquistou o Campeonato Cearense. Na Série A do Brasileiro, porém, perdeu espaço após a chegada de Marcos Victor. Ao todo, disputou 42 partidas pelo clube cearense, sendo 40 como titular. Marllon é o sétimo reforço contratado para o setor defensivo do Leão Azul em 2026, atendendo a um pedido direto do técnico Juan Carlos Osorio. Antes dele, o elenco já contava com Klaus, Kawan, Thalisson, Léo Andrade, Tassano e Kayky Almeida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo anuncia a contratação do zagueiro Marllon, ex-Ceará O defensor chega para compor o sistema defensivo azulino 15.01.26 16h33 Futebol Imprensa argentina aponta acerto de Rafael Monti com o Remo Centroavante de 26 anos, destaque no Equador, está próximo do Baenão, mas clube ainda não oficializou a contratação 15.01.26 14h56 Futebol Remo pode jogar em dias seguidos por competições distintas; FPF cita decisão dos clubes Conflito ocorrerá no início de fevereiro, em partidas contra o Águia, pelo Parazão, e Mirassol, pela Série A. 15.01.26 14h22 FUTEBOL Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A 15.01.26 10h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira 15.01.26 7h00 FUTEBOL Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A 15.01.26 10h11 futebol FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso Os ingressos gratuitos são direcionados para pessoas com deficiência, pessoas com TEA e idosos 15.01.26 9h12 Polêmica Independente pede a suspensão do Parazão por conta de processo envolvendo Tuna e Capitão Poço; veja Clube foi até a justiça comum, que deu causa para o time e ordenou que o STJD refaça o julgamento 15.01.26 11h35