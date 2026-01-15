Imprensa argentina aponta acerto de Rafael Monti com o Remo

O atacante argentino Rafael Monti, de 26 anos, deve ser anunciado como novo reforço azulino para a temporada de 2026, com foco principal na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. A informação foi antecipada pelo jornalista argentino Uriel Iugt, mas ainda não confirmada pelo clube azulino.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Monti deve chegar ao Baenão por empréstimo, em negociação supostamente avaliada em 350 mil dólares, com opção de compra fixada em cerca de 1,5 milhão de dólares, condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas em contrato. O jogador pertence ao Vinotinto Ecuador, clube pelo qual teve uma das melhores temporadas da carreira.

Ainda conforme a apuração do jornalista argentino, diferente do restante do elenco, que realiza a pré-temporada em Recife e retorna a Belém neste sábado (17) para a final da Supercopa Grão-Pará, contra o Águia de Marabá, Monti seguirá uma programação específica. O atacante viajará diretamente para Belém, onde passará por exames médicos, assinatura de contrato e, na sequência, iniciará um plano individual de preparação física e adaptação, com o objetivo de ficar à disposição o mais rápido possível.

A estreia do Remo na Série A está marcada para o dia 24 de janeiro, diante do Vitória, às 19h, no Barradão, em Salvador, e o clube trabalha para ter o argentino pronto o quanto antes.

VEJA MAIS

Dentro de campo, os números ajudam a empolgar o torcedor. Em 2025, Rafael Monti disputou 35 partidas, sendo 30 como titular, somando 2.695 minutos, com 18 gols marcados e quatro assistências. Com 1,82m, presença física forte e bom posicionamento, o centroavante se destacou pela intensidade no ataque e participação constante dentro da área.

Na Liga Pro Ecuador Serie A, terminou entre os principais nomes ofensivos da competição: foi o 4º em chutes a gol (39), 5º em finalizações totais (80) e apareceu entre os líderes em pênaltis sofridos (2). Também figurou no top-4 em duelos ofensivos perdidos (132), indicador de um atacante que briga o tempo todo com a defesa adversária. Ao mesmo tempo, ficou em 8º lugar em grandes chances desperdiçadas (10), dado que reforça seu alto volume de oportunidades criadas.

A contratação teria sido uma indicação direta do técnico Juan Carlos Osorio, que vê em Monti o perfil ideal para assumir protagonismo no ataque azulino. Internamente, a expectativa é que o argentino chegue com status de homem-gol e seja uma das referências ofensivas do time ao longo da temporada.