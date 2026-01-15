Imprensa argentina aponta acerto de Rafael Monti com o Remo Centroavante de 26 anos, destaque no Equador, está próximo do Baenão, mas clube ainda não oficializou a contratação O Liberal 15.01.26 14h56 Monti deve se apresentar ao Leão Azul após a pré-temporada em Pernambuco. (Divulgação / Vinotinto-EQU) O atacante argentino Rafael Monti, de 26 anos, deve ser anunciado como novo reforço azulino para a temporada de 2026, com foco principal na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. A informação foi antecipada pelo jornalista argentino Uriel Iugt, mas ainda não confirmada pelo clube azulino. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Monti deve chegar ao Baenão por empréstimo, em negociação supostamente avaliada em 350 mil dólares, com opção de compra fixada em cerca de 1,5 milhão de dólares, condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas em contrato. O jogador pertence ao Vinotinto Ecuador, clube pelo qual teve uma das melhores temporadas da carreira. Ainda conforme a apuração do jornalista argentino, diferente do restante do elenco, que realiza a pré-temporada em Recife e retorna a Belém neste sábado (17) para a final da Supercopa Grão-Pará, contra o Águia de Marabá, Monti seguirá uma programação específica. O atacante viajará diretamente para Belém, onde passará por exames médicos, assinatura de contrato e, na sequência, iniciará um plano individual de preparação física e adaptação, com o objetivo de ficar à disposição o mais rápido possível. A estreia do Remo na Série A está marcada para o dia 24 de janeiro, diante do Vitória, às 19h, no Barradão, em Salvador, e o clube trabalha para ter o argentino pronto o quanto antes. VEJA MAIS Remo pode jogar em dias seguidos por competições distintas; FPF cita decisão dos clubes Conflito ocorrerá no início de fevereiro, em partidas contra o Águia, pelo Parazão, e Mirassol, pela Série A. Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso Os ingressos gratuitos são direcionados para pessoas com deficiência, pessoas com TEA e idosos Dentro de campo, os números ajudam a empolgar o torcedor. Em 2025, Rafael Monti disputou 35 partidas, sendo 30 como titular, somando 2.695 minutos, com 18 gols marcados e quatro assistências. Com 1,82m, presença física forte e bom posicionamento, o centroavante se destacou pela intensidade no ataque e participação constante dentro da área. Na Liga Pro Ecuador Serie A, terminou entre os principais nomes ofensivos da competição: foi o 4º em chutes a gol (39), 5º em finalizações totais (80) e apareceu entre os líderes em pênaltis sofridos (2). Também figurou no top-4 em duelos ofensivos perdidos (132), indicador de um atacante que briga o tempo todo com a defesa adversária. Ao mesmo tempo, ficou em 8º lugar em grandes chances desperdiçadas (10), dado que reforça seu alto volume de oportunidades criadas. A contratação teria sido uma indicação direta do técnico Juan Carlos Osorio, que vê em Monti o perfil ideal para assumir protagonismo no ataque azulino. Internamente, a expectativa é que o argentino chegue com status de homem-gol e seja uma das referências ofensivas do time ao longo da temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Imprensa argentina aponta acerto de Rafael Monti com o Remo Centroavante de 26 anos, destaque no Equador, está próximo do Baenão, mas clube ainda não oficializou a contratação 15.01.26 14h56 Futebol Remo pode jogar em dias seguidos por competições distintas; FPF cita decisão dos clubes Conflito ocorrerá no início de fevereiro, em partidas contra o Águia, pelo Parazão, e Mirassol, pela Série A. 15.01.26 14h22 FUTEBOL Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A 15.01.26 10h11 Futebol Zé Ricardo é apresentado no Remo e reforça ambição azulina para 2026 Aos 26 anos, o volante retorna ao futebol brasileiro após dois anos no Japão, onde defendeu o Kawasaki Frontale e o Shonan Bellmare 14.01.26 17h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A 15.01.26 10h11 futebol FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso Os ingressos gratuitos são direcionados para pessoas com deficiência, pessoas com TEA e idosos 15.01.26 9h12 Polêmica Independente pede a suspensão do Parazão por conta de processo envolvendo Tuna e Capitão Poço; veja Clube foi até a justiça comum, que deu causa para o time e ordenou que o STJD refaça o julgamento 15.01.26 11h35 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira 15.01.26 7h00