Remo abre inscrições para peneira de futsal azulino 2022

O Remo abriu as inscrições para a peneira de futsal azulino de 2022. As matrículas devem ser feitas na secretaria da sede social do clube, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, ou aos sábados, de 8h às 13h, com taxa de R$ 30. As vagas são direcionadas para as categorias do sub-16, sub-17 e sub-20 do Leão.

Na inscrição, os candidatos devem apresentar a carteira de identidade e comprovante de vacinação. Além disso, o responsável do atleta deverá assinar a autorização do teste, no caso de menores de idade.

A seletiva ocorre nos dias 12, para o sub-20, e 13 fevereiro, para o sub-16 e sub-17, no ginásio Serra Freire.