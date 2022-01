VÍDEO: Jogadores que marcaram gol em amistoso avaliam desempenho do Remo: 'tendência é melhorar'

Os atacantes do Remo, Whelton e Bruno Alves, autores dos gols azulinos na vitíoria sobre a seleção de Canaã dos Carajás, falaram sobre o desempenho da equipe após o primeiro amistoso da temporda. De acordo com os jogadores, o Leão conseguiu aplicar em campo conceitos que estão sendo trabalhados na pré-temporada.

"Esse amistoso foi muito bom. Todas as equipes, tanto a primeira, quanto a segunda, trabalharam com muita intensidade, assim comoe stamos treinando. Essa vitória é importante pra dar confiança e sequência no nosso trabalho", disse Bruno Alves.

Já Whelton, que está na segunda passagem pelo Leão, destacou a presença da torcida no estádio Benezão, em Canaã dos Carajás. De acordo com ele, o apoio do torcedor será fundamental na sequência azulina na próxima temporada.

"O carinho do torcedor é muito importante. Além disso, no elenco, estamos nos conhecendo, conversando, e sabendo como cada um joga e se movimento. O trabalho no dia a dia é muito bom e a tendência é melhorar", disse Whelton.

Antes de voltar a Belém, o Leão ainda deve fazer mais um amistoso no sudeste do estado, com adversário ainda não definido. A estreia da equipe no Parazão será no dia 27 de janeiro, às 21h30, contra o Amazônia, no Baenão.