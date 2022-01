VÍDEO: Com goleada, Remo vence seleção de Canaã dos Carajás no primeiro amistoso de 2022

O Remo venceu o Canaã dos Carajás por 4 a 0, gols de Welthon, Amaral (contra), Erick Flores e Bruno Alves, no primeiro amistoso da equipe em 2022. O jogo ocorreu neste domingo (16), no Estádio Benezão. O técnico Paulo Bonamigo promoveu as estreias não-oficiais de vários dos reforços.

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

Gols

O primeiro gol do Remo veio cedo. A equipe trocou passes na entrada da área e Erick Flores achou Welthon, que deu um leve toque por cima do goleiro para abrir o placar. Aos 20, Luan mandou a falta para a área, o volante Amaral tentou cortar, mas cabeceou a bola para dentro do próprio patrimônio e ampliou.

No segundo tempo, aconteceram mais dois gols azulinos. Aos 11 minutos, Ronald cruzou a bola para a área e Erick Flores desviou para o gol e fez o terceiro.

Já no fim da partida, aos 47 minutos, Lailson mandou a bola para a área e o goleiro não conseguiu afastar. Na hora da finalização de Bruno Alves, o zagueiro adversário fez pênalti. O próprio Bruno Alves bateu no canto direito para fechar a goleada.

Próximos desafios

Na próxima quinta-feira (20), em Parauapebas, o Leão encara a seleção local, no Estádio Rosenão, às 16h. A estreia da equipe no Parazão é no dia 27 de janeiro, às 21h30, contra o Amazônia Independente. A cobertura completa você acompanha no OLiberal.com.

Ficha técnica

Seleção de Canaã dos Carajás 0 x 4 Remo

Data: domingo (16/01)

Local: Estádio Benezão, Canaã dos Carajás

Horário: 17h

Gols: Welthon aos 5/1T, Amaral aos 20/1T, Erick Flores aos 11/2T e Bruno Alves aos 47/1T

Seleção de Canaã dos Carajás (time do primeiro tempo): Rony; Açaí, John Lenon, Thiago Costa, Paulo; Amaral, Kekê, Cosmo, Luquinha; Bigu e Eltinho. Técnico: Euller Oliveira.

Remo: Vinícius (Yago Darub); Ricardo Luz (Rony), Daniel Felipe (Kevem), Marlon e Paulo Henrique (Lailson); Paulinho Curuá (Lailson), Pingo (Gedoz) e Erick Flores (Marco Antônio); Luan (Veraldo), Ronald (Tiago Mafra) e Welthon (Bruno Alves).

Técnico: Paulo Bonamigo.