Veja a origem do apelido de Matheus Davó, reforço do Remo

O Remo anunciou nesta terça-feira (27) a contratação do atacante Matheus Davó para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 25 anos, que estava no Mirassol-SP disputando a Série A, chega ao Leão Azul com passagem por clubes como o Corinthians-SP.

Em entrevista coletiva concedida em 2020, durante sua apresentação no Corinthians, Davó explicou como surgiu o apelido que carrega desde as categorias de base.

"Eu ficava com a minha avó durante a semana, meus pais trabalhavam. Ela que me levava para os treinos e para a escola. Como tinham muitos Matheus, foi o que diferenciou, Matheus Davó", inicia o atacante.

"Quando eu cheguei na primeira escolinha, não sabia o meu sobrenome, os caras perguntaram qual era e eu falei 'Davó'. Aí pegou, ficou Davó para toda a vida", contou.

Nas redes sociais, o clube paraense oficializou a chegada do reforço, que já tem uma trajetória conhecida no futebol brasileiro. Matheus Alvarenga de Oliveira é natural de São Paulo e segue fortalecendo o elenco azulino em busca do acesso à elite do futebol nacional.