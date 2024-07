Lesão de Marcelo Rangel não preocupa departamento médico do Remo; saiba detalhes

Marcelo Rangel, goleiro do Remo que foi substituído na partida contra o Caxias-RS, pela Série C, não preocupa o departamento médico. A informação foi confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal com o médico do clube, Jean Klay.

Em contato com a reportagem, o profissional disse que a lesão de Marcelo não aparenta ter gravidade. O jogador está tratando da contusão e nesta sexta-feira (12) vai passar por uma reavaliação. Caso apresente uma boa resposta, o jogador poderá voltar aos treinos normalmente.

No entanto, mesmo que esteja em boa forma física, Marcelo não estará entre os relacionados do Remo para o próximo compromisso do clube pela Série C, diante da Ferroviária-SP. Antes da lesão na partida contra o Caxias-RS, o jogador foi advertido com um cartão amarelo e terá de cumprir suspensão na rodada que vem.

A lesão

Marcelo Rangel deixou a partida contra o Caxias-RS no intervalo. No final da primeira etapa, o arqueiro remista havia se chocado com um atacante do time gaúcho ao realizar uma defesa. O impacto lesionou a coxa direita do atleta, que não pode entrar no segundo tempo.

No lugar de Marcelo, entrou o goleiro Léo Lang, que foi um dos destaques na vitória azulina por 4 a 2. Apesar de ter sofrido dois gols na etapa final, o arqueiro fez defesas importantes que mantiveram o Leão a frente do marcador durante os 45 minutos restantes.

Números

Contratado no início da temporada, Marcelo Rangel tem sido o titular do gol azulino. Até o momento ele é o único jogador do Remo que atuou em todas as partidas da equipe em 2024. São 32 partidas disputadas e 30 gols sofridos.

Série C

O Remo volta a campo pela Série C nesta segunda-feira (15), às 20h, contra a Ferroviária-SP, pela 13ª rodada da competição. A partida, que será disputada no estádio Campos Maia, em Mirassol, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.