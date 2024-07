Autor de gol da vitória do Remo, Ronald revela desejo por titularidade: ‘Dou a minha vida’

Autor do gol que deu a vitória ao Remo diante do Caxias-RS, na rodada passada da Série C, o atacante Ronald concedeu entrevista coletiva no estádio Baenão, em Belém, nesta quarta-feira (10). Revelado na base azulina, o jogador de 21 anos carrega há algumas temporadas o rótulo de "promessa" da equipe. No entanto, com cinco temporadas como profissional, o ponta-esquerda não quer mais ser coadjuvante na equipe remista. O desejo do atleta, a partir de agora, é lutar pelo protagonismo no time titular.

"Meu pensamento é ajudar o clube. Desde que cheguei aqui, sempre fui bem tratado. Então, quando eu entro em campo, dou a minha vida. Entendo que nossos jogadores aqui são muito capacidades, mas quando um não corresponde tão bem, outro tem que entrar pra ajudar, independente da posição. Tenho que estar preparado para ajudar o professor na hora que ele quiser", disse.

Ronald já teve oportunidades de assumir a titularidade no Remo, mas ainda não conseguiu se firmar. Nesta temporada, inclusive, o jogador estava na onzena inicial do técnico Ricardo Catalá, mas perdeu espaço com a troca de treinadores. Agora, com Rodrigo Santana no comando, o atacante disse que está mais a vontade dentro de campo.

"Quando entrei diante do Caxias ele pediu pra atacar o espaço. O gol surgiu após uma bola que consegui interceptar do pé do zagueiro e sobrou no pé do Ytalo. Ali, sem pensar, eu ataquei o espaço, pressionei o goleiro e fiz o gol. Entendo também, que tive oscilações esse ano. Tem jogos que a gente vai bem, outros nem tantos. Mas quero dar meu melhor para ajudar o professor, o grupo todo, o clube e a diretoria", explicou Ronald.

Na expectativa de uma vaga entre os titulares, Ronald segue treinando com o Remo para o próximo desafio azulino na Terceirona. Na segunda-feira (15), o Leão encara a Ferroviária-SP, fora de casa, pela 13ª rodada. A partida, que ocorre às 20h, no estádio Campos Maia, em Mirassol, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.