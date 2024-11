Recém-chegado, CEO do Remo tem viagem marcada para negociar entrada do clube em liga 

O Remo anunciou André Alves, ex-Paysandu, para o cargo de CEO do clube na última quarta-feira (27). Sem tempo a perder, o administrador já está com a agenda cheia de compromissos. Na próxima semana, o diretor viajará para São Paulo para negociar com as ligas do futebol brasileiro a entrada do time azulino na temporada de 2025.

Segundo o CEO, o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, já estava com conversas avançadas sobre o assunto, e agora André dará continuidade para que o time possa ingressar em uma das ligas brasileiras.

"O presidente Tonhão já definiu a questão da liga. Nós temos a Libra e a Liga Forte. Ele já teve conversas adiantadas sobre isso. Então, ele já está me demandando algumas coisas [sobre o assunto], e semana que vem vou estar em São Paulo para poder negociar isso", revelou o CEO.

A definição sobre em qual liga o clube azulino vai entrar é muito importante, pois diz respeito à cota dos direitos de transmissão da Série B. Atualmente, as principais ligas do Brasil são a Libra, que tem Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Paysandu, entre outros, e a Liga Forte, com Corinthians, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro e outros times.

Antes de chegar ao Remo, André Alves trabalhou no Paysandu, mas deixou o cargo na reta final da Série B e seguiu para o Leão Azul. Segundo o CEO, o projeto do clube é grande e há muito trabalho a ser feito. O novo diretor azulino já fez uma visita pelas instalações do clube, desde o departamento de futebol até os setores de outros esportes, e destacou que está animado para trabalhar na equipe.

"Acho que é um projeto muito importante. Tem uma cidade agora que vai respirar a COP 30, e você tem o governador engajado com o esporte. Então, eu acho que a gente tem muito a somar, junto à Federação Paraense de Futebol. Agora é unir forças e trabalhar", concluiu.