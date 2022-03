Re-Pa: Remo anuncia esgotamento dos ingressos das cadeiras da Avenida Rômulo Maiorana

O Remousou as redes sociais para anunciar que os ingressos das cadeiras do lado da Avenida Rômulo Maiorana estão esgotados. As entradas são para o primeiro Re-Pa da final do Parazão, no domingo (3), às 18h, no Estádio do Baenão, que novamente terá torcida única, por recomendação dos órgãos de segurança.

Já os ingressos de arquibancada (lados Rômulo Maiorana e Almirante Barroso), além das cadeiras da Almirante Barroso e camarotes, seguem disponíveis. Segundo o Remo, mais de 3.500 ingressos já fora vendidos, porém, não divulgou a carga total.

Ingressos

Os ingressos estão à venda em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém, Ananindeua e também em Castanhal. As entradas para as arquibancadas custam R$ 40, enquanto o preço das cadeiras é de R$ 60 e o camarote R$ 80. Os torcedores também podem comprar online.

Re-Pa

Após a Tuna Luso surpreender em 2021 e disputar a final contra o Paysandu, o clássico Re-Pa volta a protagonizar uma final de Campeonato Paraense. Como o rival do Remo, o Papão, terminou com a melhor campanha geral da primeira fase, a decisão será quarta-feira (6), às 20h, na Curuzu.

Dentro de campo, não há vantagens. Em caso de empate em pontos e saldo de gols ao término de ambas as partidas, Remo e Paysandu decidem o título paraense nas cobranças de pênaltis. O Leão busca o 47° título paraense e evitar que o maior rival seja tricampeão estadual.

Acompanhe ambas as partidas lance a lance no portal OLiberal.com.