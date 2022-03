Remo inicia venda de ingressos para o clássico contra o Paysandu no Baenão; confira os preços e locais

Agora é decisão e a diretoria do Remo já iniciou à venda de ingressos para o clássico contra o Paysandu, marcado para domingo (3), às 18h, no Estádio Baenão, pelo jogo de ida da grande final do Campeonato Paraense 2022.

Os bilhetes estão à venda em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém, Ananindeua e também em Castanhal. Os ingressos de arquibancada custam R$40 (qualquer lado), já a cadeira está no valor de R$60 e o camarote R$80. As entradas também podem ser adquiridas de forma online pelo site.

Leão terá o apoio da torcida no primeiro joga da final do Parazão (Samara Miranda / Remo)

Conforme orientação dos órgãos de seguranças, Federação Paraense de Futebol (FPF) e os clubes, um acordo foi feito para que os clássicos entre Remo x Paysandu fossem disputados com torcida única, neste caso, só com a torcida do Remo, mandante da partida. No jogo de volta na Curuzu, terrão acesso ao estádio somente torcedores do Paysandu.

Vacinados, carteirinha, documento e máscaras

A partida receberá apenas torcedores vacinados contra a covid-19 e apresentação do cartão de vacinação completo ou conectsus, com duas ou três doses ou então com dose única da Janssen. É necessária a apresentação de um documento com foto no momento da entrada e o uso de máscaras.

Veja os locais de venda

Loja Rei da Amazônia – Sede Social

Loja Rei da Amazônia – Baenão

Loja Rei da Amazônia – Shopping Castanheira

Loja do Remo – IT Center

Loja do Remo – Castanhal

Loja do Remo – Shopping Bosque Grão-Pará

Loja do Remo – Shopping Pátio Belém

Loja do Remo – Parque Shopping

Loja do Remo Boulevard Shopping

Loja do Remo – Shopping Metrópole