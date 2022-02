Presidente do Remo projeta desempenho do time e afirma: 'A torcida no Baenão faz toda diferença'

O Remo encara o Tapajós nesta quinta-feira (10), às 20h, no Baenão, pela quarta rodada do Campeonato Paraense de futebol. Essa será a segunda partida dos azulinos em casa, com a presença do torcedor. O presidente do Leão, Fábio Bentes, analisou o desempenho do time nas últimas rodadas e cita a importância do torcedor apoiando a equipe.

“A importância do Fenômeno Azul em estar próximo do time é fundamental. Todas as vezes em que o torcedor esteve junto, o time cresceu, isso é histórico. O torcedor nunca abandonou, sei que os torcedores ainda estão chateados com o rebaixamento, mas sem a torcida vira um jogo comum. A torcida no Baenão faz toda a diferença, o fator casa é preponderante para que o Remo consiga o resultado, esperamos que o torcedor se faça presente”, disse.

Classificação no Campeonato Paraense

O Leão é o atual líder do grupo C com sete pontos conquistados e a principal meta do time, comissão e diretoria é garantir a classificação para a segunda fase de forma antecipada. Para o presidente do Remo, Fábio Bentes, a equipe está evoluindo e espera casa lotada diante do clube santareno.

“Na quinta-feira teremos um grande jogo contra o Tapajós e seguir mantendo a liderança geral, que importante o quanto antes conquistar a classificação, o time está em evolução, se fizermos um bom jogo contra o Tapajós e conquistaremos a liderança geral vamos para um clássico contra a Tuna e a expectativa é de casa lotada”, afirmou.

Bentes gostou da evolução do time, principalmente no último jogo contra o Itupiranga, na vitória por 3 a 0 e pede o apoio do torcedor nas próximas partidas em casa.

“Essa postura ofensiva que vimos, que é comum com o Bonamigo e que foi aplicada no último jogo deve permanecer. Espero o torcedor no estádio, tenho certeza que esse jogo teremos casa cheia, os jogadores estão querendo o Baenão lotado e que o torcedor possa empurrar, não vão faltar entrega e empenho e dedicação”

Ingressos

Os ingressos para Remo x Tapajós estão à venda em todas as Lojas do Remo no valor de R$40 a arquibancada da Avenida Romulo Maiorana e R$30 da Avenida Almirante Barroso. A cadeira custa R$80. Na quinta-feira (10) o torcedor também poderá adquirir o ingresso na Arena Society que fica atrás do Baenão, pela Avenida Romulo Maiorana até o início do jogo.

Remo x Tapajós se enfrentam no Baenão, pela quarta rodada do Parazão 2022 e a partida terá transmissão lance a lance no OLiberal.com.