Com trio FIFA, FPF divulga arbitragem para o clássico entre Remo x Paysandu no Baenão

A Federação Paraense de Futebol (FPF) em conjunto com a Comissão de Arbitragem da FPF, divulgou na tarde desta quinta-feira (31), o trio de arbitragem FIFA que irá trabalhar no clássico entre Remo x Paysandu, no próximo domingo (3), às 18h, no Baenão, válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense 2022.

Lúcio Ipojucan, presidente da Comissão de Arbitragem, divulgou em uma live, que o primeiro Re-Pa da final do Parazão será comandado por Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro FIFA, do Rio de Janeiro. Ele será auxiliado por Rodrigo Henrique Corrêa, FIFA Rio de Janeiro Também, além de Fabrício Vilarinho da Silva, assistente FIFA Goiás. O quarto árbitro será Marcos José Soares Almeida (PA).