Re-Pa: Goleiro do Remo comenta tragédia fora de campo e questiona critérios da arbitragem

A derrota por 2 a 0 e a sequência de fatos lamentáveis que mancharam a beleza do maior clássico da Amazônia não passaram despercebidas pelo elenco azulino. Nesta segunda-feira (8), durante a reapresentação do grupo, o goleiro Marcelo Rangel conversou com a imprensa e mostrou-se consternado com a notícia sobre a morte de um torcedor. O arqueiro clamou pela paz no esporte e espera que a rivalidade fique apenas entre os jogadores, durante os 90 minutos de jogo.

"A gente não pode deixar passar, temos que prestar condolências à família do torcedor do Remo que perdeu a vida após o jogo. É inadmissível nos dias de hoje. O futebol tem que ser um ambiente de paz, lazer, para ir com a família. A rivalidade existe apenas dentro de campo. É muito triste saber da morte de um ser humano. Ficam aqui os meus sentimentos à família. O ambiente do esporte é para agregar", disse.

Ao ser questionado sobre a atuação da arbitragem, Rangel deixou claro que não gostou do desempenho do trio e que a parcialidade acabou custando caro.

"É até difícil falar, mas eu achei totalmente criteriosa. Critérios diferentes para nós e para o Paysandu. Faltas que para nós ele não deu no nosso campo de ataque, que poderia gerar uma bola parada, uma ocasião de gol, para eles ele deu. Os critérios foram diferentes. Sobre cartões, no primeiro tempo ele poderia ter expulsado o João Vieira, que já tinha um cartão. Uma voadora do Robinho também, em que ele poderia ter dado ali, mas não rolou. Os nossos jogadores foram todos amarelados", observa.

Marcelo comentou ainda a expulsão de Nathan, mas, disse que no fim o grande responsável pelo mal desempenho foi o próprio time. "Pelo menos no vídeo que eu vi, o Nathan não toca no adversário. Claro que isso não tira a nossa responsabilidade para fazer um jogo melhor. No entanto, quando um árbitro é tendencioso, ele vai minando o time e isso traz o adversário para o ataque. No meu modo de ver, a arbitragem influenciou diretamente o resultado. Na sequência a gente toma um gol que poderia ser evitado".

Derrotas à parte, o arqueiro diz que o importante agora é reestruturar o time para os próximos confrontos que valem título estadual e vaga na final da Copa Verde. "Agora passou. Estamos iniciando uma nova semana, um jogo na quarta por outra competição, onde está tudo em aberto. Temos que acreditar, minimizar os erros e trabalhar muito para reverter o resultado", diz ele, observando que sequer existe tempo hábil para lamentações.

"Futebol você não tem muito tempo para comemorar ou lamentar. Temos uma nova oportunidade na quarta e sabemos o que é preciso saber. Vamos buscar fazer aquilo que não deu certo e entrar focados para conseguir a vaga na decisão da Copa Verde", encerra.