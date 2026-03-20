Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão O Liberal 20.03.26 11h37 Equipe visita o Remo no próximo domingo (22), no Mangueirão (Letícia Martins/EC Bahia) O próximo adversário do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro é o Bahia, terceiro colocado na tabela de classificação. As equipes se enfrentam no domingo (22), às 16h, no Mangueirão. O duelo coloca frente a frente times que estão em situações diferentes no campeonato. Enquanto o Leão Azul ainda não venceu na disputa, o Esquadrão de Aço é o único clube que ainda não perdeu na competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com uma rodada a menos, o Bahia é o terceiro colocado da tabela, com 14 pontos, apenas dois pontos atrás de Palmeiras e São Paulo, líder e vice-líder da disputa. O time faz um bom início de campeonato, com quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota. O tricolor baiano foi campeão do campeonato estadual invicto e, até o momento, tem apenas uma derrota na temporada. O revés foi contra o O'Higgins, na pré-eliminatória da Libertadores da América. A equipe perdeu por 1 a 0 no jogo de ida e venceu por 2 a 1 no duelo de volta. No entanto, acabou sendo eliminada nos pênaltis. VEJA MAIS Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia Condé valoriza primeiro tempo, mas aponta início do segundo como decisivo em derrota do Remo Técnico destaca organização inicial, cobra consistência e projeta reação azulina contra o Bahia Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada Em contrapartida, o Leão Azul ainda não venceu e já amarga quatro derrotas na competição. O time azulino não começou o ano bem, perdeu o Parazão e tem apenas quatro vitórias na temporada até o momento. No Brasileirão, são sete jogos, três empates e quatro derrotas para o time azulino. Com essa campanha, o clube é o lanterna da tabela, com três pontos. Na última rodada, o Leão perdeu para o Flamengo, no Maracanã, por 3 a 0. Já o Bahia vem de vitória por 2 a 0 sobre o RB Bragantino. Neste cenário, com o apoio do torcedor, o Remo vai tentar quebrar a invencibilidade do tricolor baiano para conquistar a primeira vitória na Série A e iniciar uma reação no campeonato. A partida entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração da Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão 20.03.26 11h37 futebol Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia 20.03.26 9h29 Futebol Condé valoriza primeiro tempo, mas aponta início do segundo como decisivo em derrota do Remo Técnico destaca organização inicial, cobra consistência e projeta reação azulina contra o Bahia 19.03.26 22h57 Futebol Flamengo vence o Remo sem dificuldades e empurra azulinos para a lanterna da Série A Apesar de criar boas oportunidades, o Leão Azul pecou nas finalizações e foi dominado pelo time carioca 19.03.26 21h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES REPERCUSSÃO Torcedores reclamam da atuação do Flamengo contra o Remo no Maracanã: 'Me adoece' Mesmo com vitória parcial no Maracanã, rubro-negros reclamam do desempenho da equipe diante do time paraense 19.03.26 21h16 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.03.26 7h00 futebol Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia 20.03.26 9h29 Futebol Flamengo vence o Remo sem dificuldades e empurra azulinos para a lanterna da Série A Apesar de criar boas oportunidades, o Leão Azul pecou nas finalizações e foi dominado pelo time carioca 19.03.26 21h56