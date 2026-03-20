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Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A

Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão

O Liberal
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Equipe visita o Remo no próximo domingo (22), no Mangueirão (Letícia Martins/EC Bahia)

O próximo adversário do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro é o Bahia, terceiro colocado na tabela de classificação. As equipes se enfrentam no domingo (22), às 16h, no Mangueirão. O duelo coloca frente a frente times que estão em situações diferentes no campeonato. Enquanto o Leão Azul ainda não venceu na disputa, o Esquadrão de Aço é o único clube que ainda não perdeu na competição.

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Com uma rodada a menos, o Bahia é o terceiro colocado da tabela, com 14 pontos, apenas dois pontos atrás de Palmeiras e São Paulo, líder e vice-líder da disputa. O time faz um bom início de campeonato, com quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota.

O tricolor baiano foi campeão do campeonato estadual invicto e, até o momento, tem apenas uma derrota na temporada. O revés foi contra o O'Higgins, na pré-eliminatória da Libertadores da América. A equipe perdeu por 1 a 0 no jogo de ida e venceu por 2 a 1 no duelo de volta. No entanto, acabou sendo eliminada nos pênaltis.

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Em contrapartida, o Leão Azul ainda não venceu e já amarga quatro derrotas na competição. O time azulino não começou o ano bem, perdeu o Parazão e tem apenas quatro vitórias na temporada até o momento.

No Brasileirão, são sete jogos, três empates e quatro derrotas para o time azulino. Com essa campanha, o clube é o lanterna da tabela, com três pontos.

Na última rodada, o Leão perdeu para o Flamengo, no Maracanã, por 3 a 0. Já o Bahia vem de vitória por 2 a 0 sobre o RB Bragantino.

Neste cenário, com o apoio do torcedor, o Remo vai tentar quebrar a invencibilidade do tricolor baiano para conquistar a primeira vitória na Série A e iniciar uma reação no campeonato.

A partida entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração da Rádio Liberal+.

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