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Condé valoriza primeiro tempo, mas aponta início do segundo como decisivo em derrota do Remo

Técnico destaca organização inicial, cobra consistência e projeta reação azulina contra o Bahia

O Liberal
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Léo Condé lamentou o segundo tempo da partida, onde os azulinos ficaram atrás o tempo todo. (Gilvan de Souza/Flamengo)

Após a derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, o técnico Léo Condé avaliou que o Remo fez um primeiro tempo competitivo, mas acabou comprometido por um início ruim na etapa final. Segundo o treinador, o desempenho inicial mostrou que a equipe pode evoluir, apesar do resultado negativo.

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Condé destacou que o time conseguiu executar a proposta de jogo ao neutralizar o meio-campo adversário e criar oportunidades. “Fizemos um primeiro tempo consistente, jogando de igual para igual. Conseguimos encaixar contra-ataques e ter posse, mas faltou transformar as chances em gol”, afirmou.

Para o treinador, o cenário da partida mudou logo após o intervalo. “O segundo tempo ficou condicionado ao mau início. Tivemos dez minutos em que sofremos dois gols, por desatenção nossa e mérito deles. O jogo acabou sendo definido ali”, analisou.

Mesmo com a desvantagem, o técnico ressaltou a necessidade de manter equilíbrio ao longo dos 90 minutos. “Precisamos de consistência no todo, não apenas em partes. É esse equilíbrio que estamos buscando”, disse.

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Condé também lembrou que o trabalho ainda está em fase inicial. Há menos de duas semanas no comando azulino, ele afirmou que o processo de adaptação segue em andamento. “Está sendo tudo muito rápido. Ainda estou conhecendo os atletas, trabalhando com vídeos e ajustando a equipe dentro do possível”, explicou.

De olho na próxima rodada, o treinador projeta uma resposta imediata. O Remo enfrenta o Bahia no domingo (22) e vê o confronto como decisivo para a sequência na competição. “Precisamos de mobilização total. O torcedor está machucado, mas sabemos da paixão que ele tem. É hora de superação para buscar a vitória”, finalizou.

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