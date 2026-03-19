Condé valoriza primeiro tempo, mas aponta início do segundo como decisivo em derrota do Remo Técnico destaca organização inicial, cobra consistência e projeta reação azulina contra o Bahia O Liberal 19.03.26 22h57 Léo Condé lamentou o segundo tempo da partida, onde os azulinos ficaram atrás o tempo todo. (Gilvan de Souza/Flamengo) Após a derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, o técnico Léo Condé avaliou que o Remo fez um primeiro tempo competitivo, mas acabou comprometido por um início ruim na etapa final. Segundo o treinador, o desempenho inicial mostrou que a equipe pode evoluir, apesar do resultado negativo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Condé destacou que o time conseguiu executar a proposta de jogo ao neutralizar o meio-campo adversário e criar oportunidades. “Fizemos um primeiro tempo consistente, jogando de igual para igual. Conseguimos encaixar contra-ataques e ter posse, mas faltou transformar as chances em gol”, afirmou. Para o treinador, o cenário da partida mudou logo após o intervalo. “O segundo tempo ficou condicionado ao mau início. Tivemos dez minutos em que sofremos dois gols, por desatenção nossa e mérito deles. O jogo acabou sendo definido ali”, analisou. Mesmo com a desvantagem, o técnico ressaltou a necessidade de manter equilíbrio ao longo dos 90 minutos. “Precisamos de consistência no todo, não apenas em partes. É esse equilíbrio que estamos buscando”, disse. VEJA MAIS Flamengo vence o Remo sem dificuldades e empurra azulinos para a lanterna da Série A Apesar de criar boas oportunidades, o Leão Azul pecou nas finalizações e foi dominado pelo time carioca Torcedores reclamam da atuação do Flamengo contra o Remo no Maracanã: 'Me adoece' Mesmo com vitória parcial no Maracanã, rubro-negros reclamam do desempenho da equipe diante do time paraense Capitão do Remo, Marllon entra com imagem de Nossa Senhora de Nazaré no Maracanã Zagueiro levou símbolo religioso ao gramado do Maracanã antes do jogo pela 7ª rodada do Brasileiro contra o Flamengo Condé também lembrou que o trabalho ainda está em fase inicial. Há menos de duas semanas no comando azulino, ele afirmou que o processo de adaptação segue em andamento. “Está sendo tudo muito rápido. Ainda estou conhecendo os atletas, trabalhando com vídeos e ajustando a equipe dentro do possível”, explicou. De olho na próxima rodada, o treinador projeta uma resposta imediata. O Remo enfrenta o Bahia no domingo (22) e vê o confronto como decisivo para a sequência na competição. “Precisamos de mobilização total. O torcedor está machucado, mas sabemos da paixão que ele tem. É hora de superação para buscar a vitória”, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série a 2026 flamengo x remo futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Condé valoriza primeiro tempo, mas aponta início do segundo como decisivo em derrota do Remo Técnico destaca organização inicial, cobra consistência e projeta reação azulina contra o Bahia 19.03.26 22h57 Futebol Flamengo vence o Remo sem dificuldades e empurra azulinos para a lanterna da Série A Apesar de criar boas oportunidades, o Leão Azul pecou nas finalizações e foi dominado pelo time carioca 19.03.26 21h56 Futebol Com desfalques nas laterais, Léo Condé define titulares do Remo para jogo contra o Flamengo O Leão Azul paraense pega o Rubru-Negro carioca precisando vencer para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão 19.03.26 19h14 FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM DA LINHA Juventude vence facilmente e elimina o Águia de Marabá da Copa do Brasil Agora, restam apenas Remo e Paysandu de paraenses na competição 19.03.26 22h08 REPERCUSSÃO Torcedores reclamam da atuação do Flamengo contra o Remo no Maracanã: 'Me adoece' Mesmo com vitória parcial no Maracanã, rubro-negros reclamam do desempenho da equipe diante do time paraense 19.03.26 21h16 DEVOÇÃO Capitão do Remo, Marllon entra com imagem de Nossa Senhora de Nazaré no Maracanã Zagueiro levou símbolo religioso ao gramado do Maracanã antes do jogo pela 7ª rodada do Brasileiro contra o Flamengo 19.03.26 20h27 Futebol Condé valoriza primeiro tempo, mas aponta início do segundo como decisivo em derrota do Remo Técnico destaca organização inicial, cobra consistência e projeta reação azulina contra o Bahia 19.03.26 22h57