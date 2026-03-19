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Torcedores reclamam da atuação do Flamengo contra o Remo no Maracanã: 'Me adoece'

Mesmo com vitória parcial no Maracanã, rubro-negros reclamam do desempenho da equipe diante do time paraense

Hannah Franco
fonte

Desempenho do Flamengo preocupa torcida após jogo contra o Remo. (Divulgação/Clube do Remo)

Flamengo e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (19), no Maracanã, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar de abrir o placar ainda no primeiro tempo e ampliar no início da etapa final com dois gols, o desempenho do time carioca não agradou completamente os torcedores.

O Remo, que busca a primeira vitória na competição, conseguiu equilibrar a partida em diversos momentos e criou boas oportunidades de gol, mesmo atuando fora de casa contra um adversário que vinha de três vitórias consecutivas.

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O Remo apresentou um desempenho competitivo, criando chances ofensivas e dificultando a atuação do adversário, o que chamou atenção durante o confronto.

Nas redes sociais, flamenguistas demonstraram insatisfação com o desempenho da equipe, mesmo com o resultado favorável no placar. Entre os comentários, alguns destacaram preocupação com os próximos jogos. “Flamengo jogando desse jeito contra o Remo e tendo o Corinthians como próximo adversário me adoece”, escreveu um torcedor. Outros usuários também apontaram que o Remo teve chances claras durante a partida e poderia ter marcado. “O Remo merecia fazer um gol”, comentou outro perfil.

Confira a repercussão:

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