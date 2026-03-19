Torcedores reclamam da atuação do Flamengo contra o Remo no Maracanã: 'Me adoece' Mesmo com vitória parcial no Maracanã, rubro-negros reclamam do desempenho da equipe diante do time paraense Hannah Franco 19.03.26 21h16 Desempenho do Flamengo preocupa torcida após jogo contra o Remo. (Divulgação/Clube do Remo) Flamengo e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (19), no Maracanã, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar de abrir o placar ainda no primeiro tempo e ampliar no início da etapa final com dois gols, o desempenho do time carioca não agradou completamente os torcedores. O Remo, que busca a primeira vitória na competição, conseguiu equilibrar a partida em diversos momentos e criou boas oportunidades de gol, mesmo atuando fora de casa contra um adversário que vinha de três vitórias consecutivas. VEJA MAIS Contra o Remo, Flamengo tenta alcançar recorde histórico no Maracanã; entenda Partida desta quinta-feira (19), no Maracanã, pode ampliar sequência de 25 jogos sem derrota como mandante no Brasileirão Capitão do Remo, Marllon entra com imagem de Nossa Senhora de Nazaré no Maracanã Zagueiro levou símbolo religioso ao gramado do Maracanã antes do jogo pela 7ª rodada do Brasileiro contra o Flamengo O Remo apresentou um desempenho competitivo, criando chances ofensivas e dificultando a atuação do adversário, o que chamou atenção durante o confronto. Nas redes sociais, flamenguistas demonstraram insatisfação com o desempenho da equipe, mesmo com o resultado favorável no placar. Entre os comentários, alguns destacaram preocupação com os próximos jogos. “Flamengo jogando desse jeito contra o Remo e tendo o Corinthians como próximo adversário me adoece”, escreveu um torcedor. Outros usuários também apontaram que o Remo teve chances claras durante a partida e poderia ter marcado. “O Remo merecia fazer um gol”, comentou outro perfil. Confira a repercussão: Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo flamengo maracanã COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35 FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 Futebol Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile 19.03.26 14h50 futebol Com Remo e Paysandu confirmados, CBF define data para o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil Com jogos de ida e volta, confrontos e mandos serão definidos no evento 19.03.26 13h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.03.26 7h00 BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã; Lance a Lance Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23