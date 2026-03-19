Contra o Remo, Flamengo tenta alcançar recorde histórico no Maracanã; entenda

O Flamengo enfrenta o Remo nesta quinta-feira (19), às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida pode marcar um passo importante para o clube carioca, que busca alcançar o recorde de invencibilidade como mandante na era dos pontos corridos.

Atualmente, o Rubro-Negro soma 25 partidas sem perder em casa no Brasileirão. Com isso, a equipe precisa manter a sequência positiva para se aproximar da maior marca da competição.

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O recorde atual de invencibilidade como mandante nos pontos corridos pertence ao São Paulo, que ficou 32 jogos sem perder entre 2008 e 2009. Para superar a marca, o Flamengo precisa empatar ou vencer os próximos oito jogos no Maracanã. Os adversários previstos nessa sequência são:

Remo

Santos

Bahia

Vasco

Palmeiras

Coritiba

São Paulo

Vitória

Sequência invicta começou em 2024

A última derrota do Flamengo como mandante no Brasileirão ocorreu em 17 de outubro de 2024, contra o Fluminense, pela 30ª rodada. Na ocasião, o time foi superado por 2 a 0, com gols de Lima e Jhon Arias. Desde então, a equipe disputou 31 partidas em casa, com 21 vitórias e dez empates, mantendo a invencibilidade no período.

Apesar da busca pelo recorde nos pontos corridos, o Flamengo já detém a maior invencibilidade como mandante na história geral do Brasileirão. Entre 1980 e 1985, o clube ficou 58 jogos sem perder em casa.