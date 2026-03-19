Contra o Remo, Flamengo tenta alcançar recorde histórico no Maracanã; entenda Partida desta quinta-feira (20), no Maracanã, pode ampliar sequência de 25 jogos sem derrota como mandante no Brasileirão Hannah Franco 19.03.26 19h31 Flamengo enfrenta o Remo mirando recorde histórico no Maracanã (Gilvan de Souza/Flamengo) O Flamengo enfrenta o Remo nesta quinta-feira (19), às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida pode marcar um passo importante para o clube carioca, que busca alcançar o recorde de invencibilidade como mandante na era dos pontos corridos. Atualmente, o Rubro-Negro soma 25 partidas sem perder em casa no Brasileirão. Com isso, a equipe precisa manter a sequência positiva para se aproximar da maior marca da competição. VEJA MAIS Flamengo promove ação antirracismo em jogo contra o Remo no Maracanã Mobilização no Maracanã terá participação de torcedores e jogadores antes da partida pela 7ª rodada do Brasileirão 2026 Flamengo x Remo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/03) pelo Brasileirão Flamengo e Remo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário O recorde atual de invencibilidade como mandante nos pontos corridos pertence ao São Paulo, que ficou 32 jogos sem perder entre 2008 e 2009. Para superar a marca, o Flamengo precisa empatar ou vencer os próximos oito jogos no Maracanã. Os adversários previstos nessa sequência são: Remo Santos Bahia Vasco Palmeiras Coritiba São Paulo Vitória Sequência invicta começou em 2024 A última derrota do Flamengo como mandante no Brasileirão ocorreu em 17 de outubro de 2024, contra o Fluminense, pela 30ª rodada. Na ocasião, o time foi superado por 2 a 0, com gols de Lima e Jhon Arias. Desde então, a equipe disputou 31 partidas em casa, com 21 vitórias e dez empates, mantendo a invencibilidade no período. Apesar da busca pelo recorde nos pontos corridos, o Flamengo já detém a maior invencibilidade como mandante na história geral do Brasileirão. Entre 1980 e 1985, o clube ficou 58 jogos sem perder em casa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35 FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 Futebol Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile 19.03.26 14h50 futebol Com Remo e Paysandu confirmados, CBF define data para o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil Com jogos de ida e volta, confrontos e mandos serão definidos no evento 19.03.26 13h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã; Lance a Lance Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.03.26 7h00 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23