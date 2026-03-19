Capitão do Remo, Marllon entra com imagem de Nossa Senhora de Nazaré no Maracanã Zagueiro levou símbolo religioso ao gramado do Maracanã antes do jogo pela 7ª rodada do Brasileiro contra o Flamengo Hannah Franco 19.03.26 20h27 Flamengo x Remo: capitão Marllon entra com imagem de Nossa Senhora de Nazaré (Reprodução/Premiere) Antes da bola rolar para Flamengo x Remo, nesta quinta-feira (19), às 20h, no Maracanã, um gesto do capitão azulino chamou atenção. O zagueiro Marllon entrou em campo segurando uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A cena aconteceu no momento da entrada das equipes para a partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O defensor carregava a imagem da padroeira do Pará enquanto se dirigia ao gramado. VEJA MAIS Remo celebra acesso e leva imagem de Nossa Senhora de Nazaré ao Mangueirão Leão vence o Goiás por 3 a 1, retorna à Série A após mais de três décadas e comemora com homenagem no gramado Contra o Remo, Flamengo tenta alcançar recorde histórico no Maracanã; entenda Partida desta quinta-feira (19), no Maracanã, pode ampliar sequência de 25 jogos sem derrota como mandante no Brasileirão O gesto também ocorre em um contexto de desafio para o Remo, que encara o Flamengo fora de casa, no Rio de Janeiro. A presença da imagem de Nossa Senhora de Nazaré acompanha momentos importantes da trajetória recente do Remo. No acesso à Série A, após mais de três décadas, o clube celebrou com um mosaico da santa no Mangueirão. Na ocasião, após a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás, o símbolo foi levado ao gramado como forma de agradecimento pelo resultado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo flamengo Maracanã série a Nossa Senhora de Nazaré COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Flamengo reposta publicação do Remo nas redes sociais e diz: 'escudos com tradição' Clube rubro-negro mandou uma mensagem aos azulinos nas redes sociais 19.03.26 18h35 FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 Futebol Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile 19.03.26 14h50 futebol Com Remo e Paysandu confirmados, CBF define data para o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil Com jogos de ida e volta, confrontos e mandos serão definidos no evento 19.03.26 13h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.03.26 7h00 BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã; Lance a Lance Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23