Capitão do Remo, Marllon entra com imagem de Nossa Senhora de Nazaré no Maracanã

Antes da bola rolar para Flamengo x Remo, nesta quinta-feira (19), às 20h, no Maracanã, um gesto do capitão azulino chamou atenção. O zagueiro Marllon entrou em campo segurando uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

A cena aconteceu no momento da entrada das equipes para a partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O defensor carregava a imagem da padroeira do Pará enquanto se dirigia ao gramado.

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O gesto também ocorre em um contexto de desafio para o Remo, que encara o Flamengo fora de casa, no Rio de Janeiro.

A presença da imagem de Nossa Senhora de Nazaré acompanha momentos importantes da trajetória recente do Remo. No acesso à Série A, após mais de três décadas, o clube celebrou com um mosaico da santa no Mangueirão. Na ocasião, após a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás, o símbolo foi levado ao gramado como forma de agradecimento pelo resultado.