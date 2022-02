Prestes a jogar o 11º Re-Pa, Uchôa não vê torcida única como fator decisivo: 'Não vai influenciar'

Os 67% de aproveitamento do Remo no Parazão fazem com que a torcida azulina chegue para o clássico deste domingo com certo receio. A equipe remista vem de dois empates consecutivos, com Tuna e Bragantino. O fraco desempenho do Leão em algumas partidas culminaram com a cobrança de torcedores de uma organizada na manhã do sábado, véspera do Re-Pa.

Ciente de que o Remo pode entregar mais no estadual, o volante Anderson Uchôa acredita que uma possível vitória sobre o maior rival pode garantir a confiança necessária ao time para deslanchar e também trazer a paz de volta ao Baenão.

"A gente está ciente que não vem de bons jogos. Dois empates. Esse último jogo, contra o Bragantino, tem que praticamente ser esquecido. Foi um jogo em que a equipe foi muito abaixo. Só que a gente sabe que vencer um Re-Pa as coisas mudam. É um jogo a parte, outro campeonato. Então espero que entre todo mundo focado para a gente conseguir os três pontos", avaliou.

Experiência em Re-Pa

Uchôa atua no futebol paraense desde 2019. Após uma primeira temporada no Paysandu, o volante incia a sua segunda no Leão Azul e fará, neste domingo, seu 11º Re-Pa. O conhecimento sobre o clássico está sendo repassado por ele aos companheiros menos experientes.

"Fico feliz de estar disputando meu 11º Re-Pa. Que seja um dia maravilhoso para todos nós, o nosso grupo. A gente vem trabalhando forte e se dedicando a cada dia. Está todo mundo ansioso por esse jogo e espero que a gente possa sair com a vitória", iniciou Uchôa, para em seguida concluir.

"Têm alguns jogadores aqui que estão acostumados a jogar o Re-Pa com a torcida única. No final do ano passado foi assim, na Copa Verde. Eu acho que não vai influenciar muito. Os que estão chegando agora a gente está falando como que é o Re-Pa, conversando com um e outro, sobre a rivalidade, como é o jogo para a cidade. Espero que esteja todo mundo concentrado, todo mundo possa estar em um dia iluminado, principalmente a rapazeada que está chegando e dar boa sorte a eles", finalizou o volante.

Paysandu e Remo se enfrentam neste domingo a partir das 17h. A partida será na Curuzu e terá somente torcedores bicolores, mas a renda será dividida igualmente com o rival azulino. O portal Oliberal.com acompanha o Re-Pa 763 lance a lance, com os cortes dos principais lances e narração da equipe de esportes da Rádio Liberal FM.