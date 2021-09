Presidente do Remo divulga números das vendas de ingressos para Remo x Náutico pela Série B

Está chegando a hora do reencontro do Remo com a torcida, que ocorrerá nesta sexta-feira (24), às 19h, contra o Náutico-PE, no Baenão. A diretoria azulina iniciou nesta semana as trocas de bilhetes do “Jogo da Luz”, sócios-torcedores adimplentes que possuem direito a entrada livre, além daqueles com desconto de 50% na compra do ingresso. Na quarta o Leão liberou 10 pontos de vendas espalhados por Belém, também Ananindeua e castanhal, que comercializam o ingresso ao valor de R$140. Após o início das vendas, o presidente remista Fábio Bentes, avaliou como positiva e revelou números de quantos torcedores já garantiram seu lugar no retorno ao Baenão.

Em entrevista ao O Liberal, Fábio Bentes, acredita que a torcida possa comparecer em maior número e mostrou o balanço realizado pelo clube de ingressos já comercializados pelo Leão entre sócios-torcedores, jogo da luz e vendas.

“Hoje temos 1.100 pessoas garantidas [no jogo], entre sócios-torcedores, ingressos do jogo da luz e vendas. Esse foi o número que fechamos ontem”, disse, Bentes.

O mandatário azulino acrescentou que ainda não está contando outras categorias como meia-entrada e gratuidades. Atualmente o Baenão possui capacidade para receber 3.960 pessoas, entre torcedores, funcionários, imprensa e pessoas relacionadas à logística da partida.

“Esperamos esgotar os ingressos, ainda temos as meias-entradas e gratuidades, isso dará em torno de 600 ingressos. Além da retirada dos bilhetes dos sócios-torcedores que continua, sem contar as vendas que encerram somente na sexta às 15h em todas as lojas”, frisou.

O torcedor pode comprar os ingressos para Remo x Náutico nas lojas do Remo, no valor de R$140. É obrigatório a apresentação da carteira de vacinação, ter tomado as duas doses da vacina contra a covid-19, seja Astrazeneca, Coronavac e Pfizer ou dose única da Jansen. A apresentação de um documento oficial com foto e CPF.