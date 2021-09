Reunião determina logística de retomada aos estádios; veja as interdições ao redor do Baenão

Representantes da Prefeitura de Belém, governo do Pará, órgãos de segurança, FPF e Clube do Remo se reuniram na noite desta quarta-feira (22) para debater a logística de acesso ao estádio Baenão, no retorno das torcidas ao Pará. De acordo com a FPF e a Polícia Militar, a travessa Antônio Baena será a única interditada. Além disso, somente torcedores com as duas doses da vacina contra a covid-19 poderão entrar no estádio.

Conforme determinado pela CBF e pelo Governo do Pará, a primeira partida com torcida no estado será Remo e Náutico, pela 26ª rodada da Série B. A partida ocorre nesta sexta (24), às 19h.

Segundo o vice-presidente da FPF, Maurício Bororó, o protocolo sanitário utilizado na retomada será o mesmo aprovado pelo governo do Pará, em parceria com a Federação, há 15 dias. Os órgaos de segurança serão responsáveis pelo cumprimento das normas fora do estádio. Já a fiscalização dentro do Baenão ficará por conta Remo.

"É muito importante ressaltar: o torcedor só poderá entrar no estádio 14 dias depois de ter tomado duas doses da vacina. Todos esses torcedores serão monitorados, para saber se eles contraíram alguma doença na partida ou não", disse Bororó.

Ruas interditadas

A Polícia Militar afirmou que apenas uma via será completamente fechada durante a partida: a travessa Antônio Baena, onde fica o estádio. Segundo o comandante da partida, Major Celton de Jesus, só poderão ingressar na rua torcedores com ingresso e cartão de vacinação, moradores da região e pacientes que precisem entrar em um hospital particular, que fica no perímetro.

"Os portões do estádio serão abertos cerca de 4h antes da partida, ou seja, às 15h. No entanto, nós vamos começar a interdição por volta das 13h. As avenidas Rômulo Maioriana e Almirante Barroso não serão interditadas. Servirão como 'vias de escape' para torcedores que vierem de carro", explicou o Major.

De acordo com o comandante, a segurança da partida contará com 179 policiais, sendo 98 à pé. O restante será dividido em 27 viaturas, que devem ajudar na fiscalização aos redores do estádio.

"Vamos começar o policiamento na rua às 9h. Vamos monitorar para que nenhum tipo de barraca ou tenda de ambulantes ao redor do estádio Eles vão ficar na Rômulo Maiorana, do lado oposto da feira. Lá será formada uma espécie de 'praça de alimentação'", disse Celton de Jesus.

Além das entradas pela Antônio Baena, o Baenão receberá torcedores pela Travessa das Mercês. Apesar disso, o comandante da PM informou que a rua não será interditada, pois deve abrigar poucos torcedores.

"Na Antônio Baena haverá duas barreiras: uma em que o torcedor precisará apresentar ingresso e carteira de vacinação e outra onde serão realizados alguns protocolos sanitários. Nas Mercês, como receberemos apenas 200 torcedores, destinados aos camarotes, teremos apenas a segunda barreira, com os protocolos de saúde", informou o Major.

