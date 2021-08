Decreto deve liberar 30% da capacidade de estádios no Pará; veja protocolos

O Governo do Pará deve publicar nesta sexta-feira (27) um decreto que permite a volta de público aos estádios de futebol em todo o estado. Inicialmente, serão liberadas apenas 30% da capacidade dos estádios. A informação foi confirmada por uma fonte do O Liberal.

Junto com a permissão, devem ser divulgados os protocolos sanitários a serem adotados em cada partida. Eles incluem comprovação de vacinação, uso de mácar a e compra de ingressos digitalmente.

Com a publicação do texto no Diário Oficial do Estado, os jogos da Série B do Parazão, a "Segundinha", já poderão receber torcida. O mesmo também vale para as competições de categorias de base. No caso dos jogos das Séries B, C e D do Brasileiro, a presença de público depende do aval da confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Ingresso digital e individual

O decreto desta sexta deve estipular que, durante a pandemia, os ingressos deverão ser comprados em um sistema de vendas do Governo do Estado. Todas as entradas só poderão ser adquiridas de forma online.

Quando um torcedor for comprar um ingresso, será necessário adicionar o CPF do comprador. Com essa informação, o Governo saberá se a pessoa tomou ou não as doses da vacina contra a covid-19.

Pessoas completamente imunizadas terão acesso ao estádio, desde que respeitem os demais protocolos sanitários durante a partida. Ainda não há a informação se pessoas com teste RT-PCR negativo para o novo coronavírus serão permitidas a participar dos jogos.

O torcedor, no entanto, terá que ter cuidado com o ingresso. Estará vetada a entrada de torcedores com entradas de outra pessoa.

Protocolos

No decreto que será publicado na sexta deve estabelecer algumas normas que farão parte do protocolo. Uma delas será a chegada com antecedência ao estádio. Os portões serão abertos de quatro a seis horas de antecedência, para evitar aglomeração.

Órgãos de segurança ainda estudam a possibilidade de interdição de algumas vias ao redor do estádio, para facilitar a passagem de torcedores.

Além disso, será obrigatório o uso de máscaras durante toda a permanência dentro do estádio. Recomenda-se, também, que os torcedores higienizem as mãos com álcool em gel. Uma equipe de fiscalização estará no estádio fazendo valer o cumprimento do decreto.

Volta de público no Brasileirão

Alguns ajustes deverão ser realizados no protocolo publicado nesta sexta. Após as modificações, o documento será encaminhado à CBF, que fará uma reunião com os clubes para debater e dar a ou não a autorização de reabertura dos estádios em competições nacionais. Esta reunião está marcada para ocorrer no mês que vem.