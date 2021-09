OUÇA: Presidente do Remo confirma data de primeiro jogo com torcida no Baenão

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021, às 19h no Baenão. O reencontro oficial do Remo com a sua torcida já tem data e horário definidos e será da partida contra o Náutico-PE, válida pela 26ª rodada da Série B. O anúncio foi feito pelo presidente do Leão, Fábio Bentes, na noite desta sexta-feira (17). Como o próximo compromisso do clube é fora de casa, contra o Guarani-SP, o retorno do Fenômeno Azul para a sua tradicional casa só ocorrerá no final da próxima semana.

"Ficou aprovado o retorno do público a partir da 25ª rodada, que se inicia neste domingo. Então, o nosso próximo jogo em Belém será realizado contra a equipe do Náutico, sexta-feira, 19h, com portões abertos. Os critérios devem atender as exigências das autoridades locais. Nesse caso, aqui em Belém, a gente vai ter a capacidade reduzida para 30% e, dentro dessa capacidade, só poderá entrar no estádio quem tiver tomado as duas doses da vacina", detalhou Fábio Bentes.

Ouça o presidente do Remo:

O mandatário azulino também reforçou que, para este primeiro jogo, o número de ingressos para venda comum será bastante reduzido em razão da ação do "Jogo da Luz", lançada em 2019, antes da pandemia.

"É bom que se diga que a prioridade para acesso será do sócio torcedor. Temos uma situação em particular que são os ingressos do Jogo da Luz e, depois, abriremos para venda os ingressos que restarem. Então, se você é sócio torcedor em dia do plano que dá acesso integral ou tem o ingresso do Jogo da Luz, basta que você atenda os pré-requisitos da vacina para que tenha o acesso garantido para o jogo contra o Náutico. Se você não atende nenhuma dessas situações, aguarde, que nós iremos divulgar em breve nas nossas redes sociais como faz para ter acesso ao estádio", adiantou.

O próximo passo, agora, será um encontro organizado pela Federação Paraense de Futebol (FPF) com representantes do Remo, de órgãos de segurança pública e da área da saúde para coordenar a logística dos protocolos sanitários, fluxo de entrada do público ao Baenão, além da fiscalização e do ordenamento do entorno do estádio no dia da partida.