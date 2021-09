FPF planeja reunião entre Remo e órgãos de segurança para definir retomada de público ao Baenão

A Federação Paraense de Futebol (FPF) deverá chamar já nos próximos dias os dirigentes do Clube do Remo e os órgãos de segurança para discutir os protocolos adotados no retorno das torcidas aos estádios do Pará. A decisão foi tomada após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) autorizar a presença de público nas partidas da Série B. Segundo apuração de O Liberal, a FPF aguarda apenas uma nota de orientação da Prefeitura de Belém para realizar o encontro.

Na manhã desta sexta-feira (17), o prefeito Edmilson Rodrigues se reuniu com representantes de Remo, Paysandu e Tuna e decidiu pelo aumento da capacidade de público nos estádios. A partir de agora, 30% das praças esportivas de Belém estão liberadas para receberem torcidas. Anteriormente, o número era de apenas 20%.

No entanto, segundo a FPF, essa nova determinação precisa ser documentada, seja por meio de nota técnica, ou no Diário Oficial do Município, para começar a valer. A partir dessa publicação, uma nova reunião, dessa vez somente entre FPF, Remo e órgãos de segurança deverá ser marcada para determinar a logistica das partidas na Série B.

Entre os temas que serão tratados na reunião estão o horário de chegada dos torcedores, a interdição das vias ao redor do estádio e a instalação de barreiras para limitar o fluxo de pessoas. Além disso, serão discutidas estratégias de fiscalização de ambulantes e de evacuação do estádio após o jogo.

Publico de volta ao Pará

Apesar da autorização de público nos estádios do Pará por parte do Governo do Estado, era necessário que a CBF aprovasse a participação de torcedores em partidas do Campeonato Brasileiro. A decisão favorável veio nesta sexta, após reunião do Conselho Técnico da entidade.

Para que a CBF liberesse o público nos estádios, era necessário que pelo menos 80% das cidades envolvidas na Série B estivesse aptas a receber público. Na última reunião, semana passada, apenas nove estavam liberadas.

Ainda não há informações de quando a medida deve começar a valer. De qualquer forma, o primeiro jogo do Remo com torcida, em casa, será na sexta-feira, dia 24 de setembro, às 19h, contra o Náutico.