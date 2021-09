CBF autoriza público na Série B e jogos do Remo terão torcida

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) autorizou o retorno de público aos estádios em partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada após reunião do Conselho Técnico, realizada na tarde desta sexta-feira (17).

Ainda não há informações de quando a medida deve começar a valer. De qualquer forma, o primeiro jogo do Remo com torcida, em casa, será na sexta-feira, dia 24 de setembro, às 19h, contra o Náutico.

Para que a CBF liberesse o público nos estádios, era necessário que pelo menos 80% das cidades envolvidas na Série B estivesse aptas a receber público. Na última reunião, semana passada, apenas nove estavam liberadas.

A capacidade do estádio liberada será determinada pelos órgãos de saúde de cada município. No caso de Belém, 30% das praças esportivas estão liberadas para a torcida. A capacidade foi liberada após uma reunião entre presidentes do Remo, Paysandu e Tuna, na manhã desta sexta-feira (17).

O Remo informou que, em breve,vai divulgar mais detalhes sobre a compra de ingressos e acesso ao estádio.

Ainda não foi decidido nada em relação aos clubes da Série C. O campeonato Brasileiro da Série A não terá retorno do público, até o momento. Em jogos de caráter estadual, como Segundinha do Parazão e Campeonato Paraense, o público está liberado.