Governo do Pará confirma retorno do público aos estádios

O Governo do Pará, por meio da Procuradoria-Geral (PGE) e da Secretaria de Saúde (Sespa), confirmou o retorno de público aos estádios a partir de setembro. Pelo decreto, conforme antecipou OLiberal.com, foram liberadas apenas 30% da capacidade das praças esportivas do estado. O anúncio ocorreu durante comunicado referente ao bandeiramento de risco para a covid-19 no Estado e, ainda na tarde desta sexta-feira (27), será publicada uma edição extra do Diário Oficial com todas as alterações e liberações.

"A pessoa que se vacinou, 14 dias após a primeira dose, vai poder ter acesso aos locais. Isso será possível apresentando a carteira de vacinação do município ou pelo site do Ministério da Saúde. Para quem não se vacinou, por indicação médica ou porque não chegou a idade, poderá ir ao evento desde que apresente um teste PCR realizado em 72 horas de antecedência. A pessoa que não se vacinou por escolha pessoal não vai poder frequentar boates, shows e eventos esportivos. Não estamos restringindo direitos. Estamos avançando em flexibilização de direitos para quem já optou pela vacinação", informou o procurador-geral do Pará, Ricardo Sefer.

Veja a coletiva na íntegra: