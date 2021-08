Governo libera e Remo 'vai atrás da CBF' para ter torcida contra o Botafogo

Após a liberação das torcidas aos estádios feita pelo Governo do Pará na manhã desta sexta-feira (27), o presidente do Remo, Fábio Bentes, acredita que na partida contra o Botafogo-RJ, no próximo sábado (4), já tenha a presença do torcedor remista no Baenão.

A situação agora será com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que terá uma reunião com os clubes para liberar ou não a presença dos torcedores nas competições nacionais.

“Diante da liberação dos órgãos estaduais, através desse decreto, a gente parte agora para a negociação junto a CBF para que possa voltar a ter público aqui no Estado. A gente sabe que existe uma limitação do congresso técnico para não ter público nas competições nacionais, mas a gente entende que isso já está no momento de ser revisto e tem dialogado com a CBF nesse sentido", explicou Bentes.

"Vamos encaminhar agora [para a CBF] o decreto estadual liberando [o público] e ficar no diálogo, para quem sabe, já no Remo x Botafogo, possamos ter isso. Mas não depende só da nossa vontade. Já temos a liberação das entidades estaduais e vamos aguardar a da CBF. Mas, se não for possível contra o Botafogo, por causa do prazo, para que no próximo jogo a gente já tenha isso, se Deus quiser”, completou o presidente azulino.

O Governo do Pará autorizou receber 30% da capacidade dos estádios. O Leão já possui um pouco mais de 1 mil sócios torcedores aptos a entrar nas partidas.

