Jogos de Remo e Paysandu, pelas Séries B e C, vão servir como eventos-testes, diz governo

Os jogos Remo x Botafogo, marcado para sábado (4), pela Série B, e Paysandu x Santa Cruz, marcado para no domingo (5), pela Série C, podem ser utilizados como eventos-testes, com rastreamento do público que assistir à partida para ver a taxa de infecção.

Os estádios funcionarão com 30% da capacidade, mas dependem ainda do aval da Confederação Brasileiro de Futebol (CBF).

A informação foi divulgada pelo procurador geral do Estado, Ricardo Sefer, durante coletiva que anunciou novas flexibilizações no Pará.

“Nós tivemos reuniões com os clubes de futebol e expusemos as regras dos decretos. Foi debatido e negociado. A liberação do governo do estado ainda não importa automaticamente o retorno do público, porque os clubes dependem do aval da CBF para que o campeonato da Série B e C possam ter público. A ideia é que na outra semana o jogo do Remo contra o Botafogo e o jogo do Paysandu contra o Santa Cruz possam funcionar como eventos-testes com limitação de 30% da capacidade, com regras da vacinação, com proibição de quem se não vacinou porque não quis, mas que a gente possa testar essa nova metodologia, rastrear as pessoas que compareceram e continuar avaliando tecnicamente novos avanços lá na frente”, afirmou o procurador.

Agenda

O Remo joga contra o Botafogo no sábado (4), às 16h30, no Baenão, pela 22ª rodada da Série B. O Paysandu enfrenta o Santa Cruz no domingo (5), às 18 horas, pela 15ª rodada da Série C.

Os jogos terão transmissão lance a lance em OLiberal.com, com pré, pós-jogo e melhores momentos no Youtube e Facebook de O Liberal.