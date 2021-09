Vendas de ingressos para Remo x Náutico iniciam hoje; veja horários e locais

O Remo inicia hoje a venda de ingressos aos torcedores para o jogo contra o Náutico-PE, marcado para a próxima sexta-feira (24), às 19h, no Baenão, em Belém. Atendendo aos protocolos de saúde feito pela Federação Paraense de Futebol e aprovado pelo governo, prefeitura e CBF, o Leão disponibilizou dez pontos de vendas ao público. Os bilhetes podem ser adquiridos até o dia do jogo às 15h.

A diretoria azulina colocou as lojas do clube como pontos de vendas e atendem aos municípios de Belém, Ananindeua e Castanhal. Os ingressos custam R$140 e para adquirir o bilhete o torcedor precisa apresentar o seu cartão de vacinação ou o aplicativo do ConectSUS com as duas doses completa da vacina contra a covid-19, seja ela Astrazeneca, Coronavac e Pfizer, ou dose única da Jansen, além da carteira de identidade e também o CPF. Não foi informado quantos ingressos serão disponibilizados à venda, porém, o clube pode colocar no Baenão 3.960 pessoas.

No dia da partida é necessário que o torcedor apresente a carteira de vacinação junto com o documento com foto.

Veja os dias, locais e horários de vendas de ingressos

Loja do Remo - Sede Social

Dias: 22 e 23/09/2021

Horário: 9h às 19h

Dia: 24/09/2021

Horário: 9h às 15h

Loja Baenão

Dias: 22 e 23/09/2021

Horário: 9h às 19h

Dia: 24/09/2021

Horário: 9h às 15h

Loja do Remo - Castanhal

Dias: 22 e 23/09/2021

Horário: 8h às 12h / 14h às 18h

Dia: 24/09/2021

Horário: 8h às 12h / 14h às 15h

Loja do Remo - IT Center

Dias: 22 e 23/09/2021

Horário: 9h às 21h

Dia: 24/09/2021

Horário: 9h às 15h

Loja do Remo - Shopping Bosque Grão-Pará

Dias: 22 e 23/09/2021

Horário: 10h às 22h

Dia: 24/09/2021

Horário: 10h às 15h

Loja do Remo - Shopping Castanheira

Dias: 22 e 23/09/2021

Horário: 10h às 22h

Dia: 24/09/2021

Horário: 10h às 15h

Loja do Remo - Shopping Pátio Belém

Dias: 22 e 23/09/2021

Horário: 10h às 22h

Dia: 24/09/2021

Horário: 10h às 15h

Loja do Remo - Parque Shopping

Dias: 22 e 23/09/2021

Horário: 10h às 22h

Dia: 24/09/2021

Horário: 10h às 15h

Loja do Remo - Boulevard Shopping

Dias: 22 e 23/09/2021

Horário: 10h às 22h

Dia: 24/09/2021

Horário: 10h às 15h

Loja do Remo - Shopping Metrópole

Dias: 22 e 23/09/2021

Horário: 10h às 22h

Dia: 24/09/2021

Horário: 10h às 15h