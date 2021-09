VÍDEO: saudade, ansiedade e emoção marcam o primeiro dia de vendas de ingressos para o jogo do Remo

O primeiro dia de vendas de ingressos aos torcedores para o retorno do público ao estádio, na partida contra o Náutico-PE, foi cheio de expectativas, lembranças e declarações de amor ao Remo e também ao Baenão, casa dos azulino e que volta a receber torcedores em um jogo oficial à noite depois de oito anos.

O torcedor Mário Amaral, farmacêutico, esteve na loja do Remo que fica no Baenão e adquiriu seu ingresso no valor de R$140, apresentando o seu cartão de vacinação comprovando que havia tomado as duas da vacina contra a covid-19. Mário disse estar ansioso pelo retorno ao estádio e que acredita na vitória azulina diante do Timbu.

“Posso dizer que sou um privilegiado e o coração de todo azulino está batendo mais forte. Estive no último jogo do Remo contra o Independente, no Baenão, antes da pandemia, ninguém sabia que iria fechar nada e estou muito ansioso e emocionado também, para reencontrar o Remo dentro da nossa casa e que o clube pode possa vencer, fazer uma grande partida e ter uma volta por cima com o torcedor saído com uma vitória”, falou.

A força da torcida

Mário parabenizou o presidente do Remo e os torcedores, que através de doações, conseguiram reabrir o Baenão.

“É parabenizar a todos que colaboraram para que o Baenão voltasse, o torcedor do Remo é um apaixonado acima de tudo, é com muita emoção voltar a ter o nosso estádio inteiro, bonito, revitalizado, único do Norte com iluminação em LED, então será bem bacana que esse momento chegue logo”, comentou

Saudade

A vontade de reencontrar o clube do coração é grande por parte dos azulinos. A empresária Gleice Melo, também passou na loja do Remo no Baenão e garantiu a sua entrada para o tão esperado reencontro.

“A expectativa é de festa, alegria e celebrar a vitória do Leão. Muita saudade, chega a emocionar essa vontade de estar de volta ao estádio, não tem preço que pague, o valor que fosse o ingresso iria em peso”

A torcedora Gleice Melo vive a expectativa de reencontrar o Remo no Baenão (Cristino Martins / O Liberal)

A segunda casa do torcedor

Emocionada, Gleice Melo agradeceu por ter de volta o Baenão em um jogo noturno e fez questão de frisar que é um retorno para sua “casa”.

“O Baenão é a nossa casa e era isso que nós queríamos. Coincidiu que o Mangueirão está em reforma, para voltarmos para o Baenão, a nossa casa”, disse.

Bilhetes

Os ingressos para Remo x Náutico-PE estão à venda em 10 pontos espalhados por Belém, Ananindeua e também Castanhal e estarão disponíveis até sexta-feira (24), às 15h. O ingresso custa R$140 e só poderá adquirir o bilhete quem já tomou as duas doses da vacina, seja ela Astrazenca, Coronavac ou Pfizer, ou a dose única da Jansen. É necessário que o torcedor tenha cumprido o ciclo de 15 dias após a última vacina. No ato da compra, é necessário apresentar o cartão de vacinação ou ConencteSUS. O mesmo ocorrendo no dia da partida.