Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional O Liberal 27.03.26 8h53 Equipe publicou provocações ao Leão Azul nas redes sociais (Reprodução / Porto Velho / Instagram) O Remo estreou com derrota na Copa Norte. Na noite da última quinta-feira (26), o Leão Azul perdeu por 2 a 1 para o Porto Velho-RO, em jogo válido pela primeira rodada do torneio. O resultado gerou muita repercussão e comemorações por parte do time rondoniense, que compartilhou provocações à equipe azulina. "Hoje falaram que ia ter rugido… nós só ouvimos miado. A Locomotiva passou, fez barulho e seguiu viagem. No fim, ficou só a resenha e os 3 pontos na conta. Hoje o Leão foi domado", escreveu o clube. VEJA MAIS Remo joga mal, leva gol no fim e estreia com derrota na Copa Norte Com time alternativo, Leão tem atuação apagada, pouco cria e é castigado com pênalti nos minutos finais diante do Porto Velho De saída? Lateral do Remo, Sávio entra na mira do Sport para a Série B Jogador azulino se recupera de lesão na coxa e pode deixar o clube nesta janela de transferência Remo tem jogadores homenageados pela Câmara de Belém Marcelo Rangel e Klaus recebem títulos e honrarias em reconhecimento aos serviços prestados ao clube e à cidade Já em outro post, um “maquinista” aparece quebrando um Remo, com a legenda "Era uma vez um Remo". Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"Era uma vez um Remo que veio cheio de história pra contar, mas, no fim, virou só mais um capítulo da nossa vitória. Teve até tentativa de rugido… Mas a Locomotiva não parou em estação nenhuma. E o final vocês já sabem: Hoje o Leão foi domado", provocou a equipe. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Em noite de pouca produtividade e com um time alternativo do Remo, o Porto Velho venceu a partida com gols de Tcharlles e Luan Viann. Já o lateral Cufré descontou para o Leão Azul. Com isso, o clube azulino é apenas o quarto colocado do grupo B, atrás do líder Amazonas-AM, do Águia de Marabá e da Locomotiva. O próximo compromisso do time paraense é contra o Monte Roraima, em casa, no domingo (29), às 17h, no Baenão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional 27.03.26 8h53 DERROTA Remo joga mal, leva gol no fim e estreia com derrota na Copa Norte Com time alternativo, Leão tem atuação apagada, pouco cria e é castigado com pênalti nos minutos finais diante do Porto Velho 26.03.26 22h30 DIA DE LEÃO Remo está escalado para estreia na Copa Norte; confira Leão estreia contra o Porto Velho, em Rondônia, ás 20h30 26.03.26 20h02 FUTEBOL Vitor Bueno sofre lesão grau 2 e pode desfalcar o Remo contra Santos, Grêmio e Vasco Jogador do Remo sofreu uma lesão no treinamento e já realiza tratamento no NASP 26.03.26 15h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.03.26 7h00 futebol Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional 27.03.26 8h53 DERROTA Remo joga mal, leva gol no fim e estreia com derrota na Copa Norte Com time alternativo, Leão tem atuação apagada, pouco cria e é castigado com pênalti nos minutos finais diante do Porto Velho 26.03.26 22h30 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20