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Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado'

Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional

O Liberal
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Equipe publicou provocações ao Leão Azul nas redes sociais (Reprodução / Porto Velho / Instagram)

O Remo estreou com derrota na Copa Norte. Na noite da última quinta-feira (26), o Leão Azul perdeu por 2 a 1 para o Porto Velho-RO, em jogo válido pela primeira rodada do torneio. O resultado gerou muita repercussão e comemorações por parte do time rondoniense, que compartilhou provocações à equipe azulina.

"Hoje falaram que ia ter rugido… nós só ouvimos miado. A Locomotiva passou, fez barulho e seguiu viagem. No fim, ficou só a resenha e os 3 pontos na conta. Hoje o Leão foi domado", escreveu o clube.

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Já em outro post, um “maquinista” aparece quebrando um Remo, com a legenda "Era uma vez um Remo".

"Era uma vez um Remo que veio cheio de história pra contar, mas, no fim, virou só mais um capítulo da nossa vitória. Teve até tentativa de rugido… Mas a Locomotiva não parou em estação nenhuma. E o final vocês já sabem: Hoje o Leão foi domado", provocou a equipe.

Em noite de pouca produtividade e com um time alternativo do Remo, o Porto Velho venceu a partida com gols de Tcharlles e Luan Viann. Já o lateral Cufré descontou para o Leão Azul.

Com isso, o clube azulino é apenas o quarto colocado do grupo B, atrás do líder Amazonas-AM, do Águia de Marabá e da Locomotiva. O próximo compromisso do time paraense é contra o Monte Roraima, em casa, no domingo (29), às 17h, no Baenão.

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