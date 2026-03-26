Remo joga mal, leva gol no fim e estreia com derrota na Copa Norte Com time alternativo, Leão tem atuação apagada, pouco cria e é castigado com pênalti nos minutos finais diante do Porto Velho Igor Wilson 26.03.26 22h30 O Clube do Remo estreou com derrota na Copa Norte ao perder por 2 a 1 para o Porto Velho, fora de casa, em uma atuação abaixo da crítica com equipe totalmente alternativa. O Leão pouco produziu ao longo da partida, levou gol ainda no primeiro tempo e chegou ao empate em bola parada com o renegado Cufré, mas não evitou a virada no fim, em pênalti, fechando uma noite vexatória. Agora, o foco volta para o Campeonato Brasileiro, onde o time azulino enfrenta o Santos no próximo dia 2, na Vila Belmiro, já com o time principal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo 1º Tempo O primeiro tempo mostrou um Clube do Remo pouco, ou nada inspirado. Com uma formação alternativa, o time azulino teve dificuldades para se impor e praticamente não conseguiu construir jogadas ofensivas consistentes. A posse até circulou na defesa em alguns momentos, mas sem progressão, enquanto o adversário se mostrava mais organizado. Do outro lado, o Porto Velho, mesmo com limitações técnicas, foi mais objetivo. A equipe da casa levou perigo nas finalizações de média distância, exigindo boas intervenções de Ygor Vinhas, que evitou o gol em pelo menos duas oportunidades. A insistência acabou sendo premiada aos 25 minutos, quando Tcharlles aproveitou sobra na área e finalizou com a defesa remista desorganizada, abrindo o placar com justiça. Após sofrer o gol, o Remo tentou responder de forma tímida, mas seguiu sem criatividade e pouco ameaçou o goleiro adversário. A melhor tentativa veio em chute de fora da área de Jaderson, sem direção. Sem conseguir se encontrar em campo, o time paraense terminou a primeira etapa sendo dominado por um Porto Velho mais simples, porém mais eficiente. 2º Tempo Na etapa complementar, o cenário pouco mudou. O Porto Velho voltou mais perigoso e logo nos primeiros minutos já levou susto à defesa remista, explorando os espaços. O Remo, mesmo sem conseguir construir jogadas trabalhadas, encontrou o empate em bola parada: após escanteio cobrado por Cantillo, Cufré apareceu bem para cabecear e deixar tudo igual — justamente ele, alvo frequente de críticas da torcida. O gol não foi suficiente para mudar o panorama da partida. O jogo perdeu intensidade, com as duas equipes diminuindo o ritmo e criando pouco. Ainda assim, houve espaço para algumas tentativas isoladas, como o chute forte de Pavani, defendido por Digão, e novas investidas do Porto Velho, que seguiu mais organizado e perigoso nas ações ofensivas. Quando o empate parecia encaminhado, o desfecho mudou nos minutos finais. Em lance dentro da área, a arbitragem marcou pênalti para o time da casa, após dividida com Thalisson. Na cobrança, Luan Viana bateu com força, no meio do gol, e garantiu a vitória do Porto Velho. O Remo ainda teve mais uma chance de perigo com Pavani em bola parada, mas acabou saindo derrotado em sua estreia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo copa norte 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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