Perfil oficial da Série B dá boas-vindas ao Remo que responde: 'Oi, Sumida'

O Remo voltou à Série B depois de 13 anos. O retorno do Leão Azul teve um sabor especial, já que veio com uma vitória diante do Paysandu, seu maior rival e concorrente, pelo placar de 1 a 0. Nas redes sociais os azulinos fizeram a festa e o clube recebeu mensagem do perfil oficial da Série B, no Twitter.

O perfil azulino foi marcado na mensagem enviada pelo da Série B, que respondeu com um “Oi, Sumida”.

“Bem-vindo de volta, Leão Azul. Ansioso para ver o Fenômeno Azul por aqui”, escreveu o perfil da Segundona do Brasil.

A equipe azulina ainda terá um compromisso na Série C, fechando o quadrangular. O Leão encara o Londrina-PR, no sábado (16), em Belém, às 17h. Um empate garante o Remo na final da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.