Bonamigo elogia Brigatti e exalta entrega dos jogadores do Remo: 'Qualidade, raça e disposição'

A vitória do Remo diante do Paysandu foi bastante exaltada pelo técnico Paulo Bonamigo. O treinador remista falou bastante da entrega e do comprometimento da equipe dentro de campo e parabenizou a todos, desde a diretoria ao torcedor pelo triunfo que rendeu ao Leão o acesso à Série B.

“Parabéns aos atletas, à diretoria a todos os evolvidos com o Remo, à nossa torcida pelo incentivo. Mesmo não tendo o torcedor de corpo presente vemos e sente a nação remista nos apoiando nesse momento e isso é um motivo de entusiasmo aos atletas. Foi uma vitória duríssima, como é todo Re-Pa. Uma pena que o campo atrapalhou bastante o espetáculo, a parte técnica foi muito prejudicada, teve muito contato, erros, mas pelo primeiro tempo que fizemos, pela agressividade, chances criadas o Remo construiu uma bela vitória”, disse.

O Remo é o atual líder do grupo com 10 pontos, ainda pode ser alcançado pelo Paysandu, mas o clube ainda possui um compromisso com o Londrina-PR, que precisa da vitória. Para Bonamigo o Remo possui uma “missão” e ela precisa ser cumprida.

“Nossa luta continua, nós temos uma missão e vamos tentar cumprir da melhor maneira. Conseguimos colocar na cabeça dos jogadores, dentro de uma proposta de criar uma identidade forte, de ter entrega, de uma honra a essa camisa e vencer mais um Re-Pa é motivo de satisfação para todos”, comentou.

PONTOS FORTES DO REMO NO CLÁSSICO

O comandante azulino falou da importância de cada atleta em campo, citou Salatiel e a forma como Remo se apresentou no Re-Pa.

“A eficiência, qualidade, raça e disposição. Hoje o Salatiel esteve inspirado em uma falta muito bem cobrada, grandes clássicos são decididos assim. A nação azulina está feliz com a vitória”, frisou

Bonamigo salientou a importância do extracampo, da forma como o clube foi conduzido em meio à pandemia e na hora de contratar correto.

“A campanha é uma somatória de várias situações, planejamento junto com o presidente, diretoria fazendo um planejamento correto, trazendo as peças certas, no momento correto. A dedicação total dos atletas, acreditar na ideia que foi colocada para eles”, disse.

PARABÉNS AO RIVAL

O treinador azulino falou da importância do trabalho desenvolvido pelo técnico João Brigatti à frente do Paysandu.

Foi uma vitória importante, talvez o clássico mais importante nos últimos anos. Parabenizar o Brigatti, que excelente trabalho no Paysandu, nos criou uma enorme dificuldade, temos que exaltar a lealdade que teve dentro de campo das equipes, o Remo foi feliz, está no caminho certo pois está, pois está vencendo em jogos decisivos.