Festa! Remo conquista o acesso à Série B e torcedores invadem a Doca

Leão Azul conquistou o acesso para a Segundona após vitória diante do Paysandu por 1 a 0 e contou com o tropeço do Londrina diante do Ypiranga, que terminou empatado em 1 a 1

Fabio Will