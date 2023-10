Paulinho Curuá é julgado e punido com com cinco partidas por briga em jogo contra o Altos

Mesmo depois de ter deixado o Clube do Remo, o volante Paulinho Curuá foi levado ao banco dos réus por conta de sua conduta antidesportiva enquanto defendia o Leão Azul paraense. Nesta quarta-feira, a 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou a denúncia sobre o envolvimento do atleta em uma briga durante a partida contra o Altos-PI, pela 19ª rodada da primeira fase da Série C. Na ocasião, Curuá agrediu o meia Gabriel Pires com um chute na cabeça e acabou expulso pelo árbitro da partida.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O caso foi parar na corte desportiva e o julgamento resultou em uma punição de cinco partidas de suspensão, dado enquadramento do atleta no artigo 254 A e 257 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, conforme pedido da Procuradoria do STJD, representada pelo Dr. Willian Figueiredo. Já Gabriel foi penalizado nos artigos 254 A e 257. A defesa do atleta ficou a cargo da Dra. Pâmela Gouveas, que minimizou a tipificação do crime, alegando que a intenção era "Provocar o adversário".

VEJA MAIS



A punição proposta pela relatoria teve como base apenas o artigo 254 A, excluindo o 257, enquanto a punição dada a Gabriel Pires foi baseada no artigo 254 A, com seis jogos de suspensão. Na mesma audiência, o Clube do Remo também foi julgado pelo arremesso de objetos no gramado do Baenão, mas acabou absolvido. Curuá e Pires foram expulsos e os dois times eliminados ainda na primeira fase da Série C.